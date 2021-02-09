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Французская долгожительница победила COVID-19 перед своим 117-летием
Французская долгожительница победила COVID-19 перед своим 117-летием
Французская долгожительница Люсиль Рандон незадолго до своего 117-летия победила коронавирус, сообщила французская газета Var-Matin. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T06:41
2021-02-09T06:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
канэ танака
франциск (хорхе марио бергольо)
москва
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Французская долгожительница Люсиль Рандон незадолго до своего 117-летия победила коронавирус, сообщила французская газета Var-Matin.По данным издания, коронавирус был выявлен у Рандон 16 января в доме престарелых в Тулоне. Отмечается, что женщина перенесла вирус бессимптомно.Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.Самой пожилой жительницей мира официально признана японка Канэ Танака, которая родилась 2 января 1903 года. Рандон в рейтинге старейших живущих ныне людей занимает второе место.Старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти подтверждены документально, - француженка Жанна Кальман. Она скончалась в августе 1997 года в возрасте 122 лет.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, канэ танака, франциск (хорхе марио бергольо), москва, в мире

Французская долгожительница победила COVID-19 перед своим 117-летием

06:41 09.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Французская долгожительница Люсиль Рандон незадолго до своего 117-летия победила коронавирус, сообщила французская газета Var-Matin.
По данным издания, коронавирус был выявлен у Рандон 16 января в доме престарелых в Тулоне. Отмечается, что женщина перенесла вирус бессимптомно.
Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.
Самой пожилой жительницей мира официально признана японка Канэ Танака, которая родилась 2 января 1903 года. Рандон в рейтинге старейших живущих ныне людей занимает второе место.
Старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти подтверждены документально, - француженка Жанна Кальман. Она скончалась в августе 1997 года в возрасте 122 лет.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Канэ ТанакаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)МоскваВ мире
 
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