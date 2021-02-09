https://ria.ru/20210209/dokazatelstvo-1596628231.html
МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях
МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях
Москва предоставила весь пакет доказательств участия западных дипломатов в незаконных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:29
2021-02-09T10:29
2021-02-09T10:57
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва предоставила весь пакет доказательств участия западных дипломатов в незаконных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.Она также обратила внимание на, по ее словам, "очень важный момент". "Многие аналитики, журналисты, публицисты говорят о том, что "ну подумаешь, они ходили, может быть, это не комильфо, может быть, действительно так не надо было делать, но, в общем-то, что здесь такого", - отметила Захарова, добавив, что "дело в том, что это надо рассматривать не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении нашей страны"."Это не просто прогулка за хлебом, молоком или кефиром, это не просто изучение страны пребывания, это часть спланированной акции, которую мы видим на разных уровнях", - заявила она.
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РИА Новости
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евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва
предоставила весь пакет доказательств участия западных дипломатов в незаконных акциях в России
, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции
, Польши
и Германии
объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
"Мы предоставили весь пакет доказательств, они, по-моему, уже облетели весь мир, участия западных дипломатов в соответствующих акциях", - сказала Захарова в эфире "Вести FM".
Она также обратила внимание на, по ее словам, "очень важный момент". "Многие аналитики, журналисты, публицисты говорят о том, что "ну подумаешь, они ходили, может быть, это не комильфо, может быть, действительно так не надо было делать, но, в общем-то, что здесь такого", - отметила Захарова, добавив, что "дело в том, что это надо рассматривать не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении нашей страны".
"Это не просто прогулка за хлебом, молоком или кефиром, это не просто изучение страны пребывания, это часть спланированной акции, которую мы видим на разных уровнях", - заявила она.