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МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях
МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях
Москва предоставила весь пакет доказательств участия западных дипломатов в незаконных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:29
2021-02-09T10:57
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва предоставила весь пакет доказательств участия западных дипломатов в незаконных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.Она также обратила внимание на, по ее словам, "очень важный момент". "Многие аналитики, журналисты, публицисты говорят о том, что "ну подумаешь, они ходили, может быть, это не комильфо, может быть, действительно так не надо было делать, но, в общем-то, что здесь такого", - отметила Захарова, добавив, что "дело в том, что это надо рассматривать не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении нашей страны"."Это не просто прогулка за хлебом, молоком или кефиром, это не просто изучение страны пребывания, это часть спланированной акции, которую мы видим на разных уровнях", - заявила она.
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евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва

МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях

10:29 09.02.2021 (обновлено: 10:57 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва предоставила весь пакет доказательств участия западных дипломатов в незаконных акциях в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
"Мы предоставили весь пакет доказательств, они, по-моему, уже облетели весь мир, участия западных дипломатов в соответствующих акциях", - сказала Захарова в эфире "Вести FM".
Она также обратила внимание на, по ее словам, "очень важный момент". "Многие аналитики, журналисты, публицисты говорят о том, что "ну подумаешь, они ходили, может быть, это не комильфо, может быть, действительно так не надо было делать, но, в общем-то, что здесь такого", - отметила Захарова, добавив, что "дело в том, что это надо рассматривать не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении нашей страны".
"Это не просто прогулка за хлебом, молоком или кефиром, это не просто изучение страны пребывания, это часть спланированной акции, которую мы видим на разных уровнях", - заявила она.
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ЕвросоюзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Москва
 
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