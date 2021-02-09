Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/diplomat-1596647168.html
В немецком посольстве прокомментировали высылку дипломата из России
В немецком посольстве прокомментировали высылку дипломата из России
Высылка дипломатического сотрудника посольства ФРГ из России вызвала недоумение, сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:03
2021-02-09T12:03
россия
геза андреас фон гайр
антон алиханов
швеция
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588420448_0:75:3078:1806_1920x0_80_0_0_86375f561217c2469a0413bbdc83fc3a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 9 фев - РИА Новости. Высылка дипломатического сотрудника посольства ФРГ из России вызвала недоумение, сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с посольством Германии в Москве во вторник провела встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в формате "Диалог с губернатором", на которой обсуждались в том числе вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом региона."В прошлую пятницу, к сожалению, имела место ситуация, когда сотрудник моего посольства бы выслан из страны, и я хочу подчеркнуть, что это вызвало очень серьезное недоумение. Притом что этот сотрудник совершенно никаких провинностей на территории РФ не допустил. Также примечательно, что это произошло во время посещения России высоким представителем ЕС по внешней политике, и это удваивает эффект", - сказал на встрече Гайр.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов."Хочу также отметить, что мы хотим смотреть в будущее, но при этом, если говорить о будущем, мы должны заботиться о возможности наилучшего существования наших граждан, бизнеса и политики. Политическую динамику никогда нельзя полностью отделить от экономической динамики. И если говорить о заинтересованности в развитии экономической динамики, то нужно быть заинтересованными в том, чтобы политическое существование развивалось надлежащим образом", - добавил посол.
https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596484188.html
https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596387542.html
россия
швеция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588420448_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0751d3e3262f59f4538259d5f4d82ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, геза андреас фон гайр, антон алиханов, швеция, москва, в мире

В немецком посольстве прокомментировали высылку дипломата из России

12:03 09.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 9 фев - РИА Новости. Высылка дипломатического сотрудника посольства ФРГ из России вызвала недоумение, сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с посольством Германии в Москве во вторник провела встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в формате "Диалог с губернатором", на которой обсуждались в том числе вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом региона.
Покровский собор и Спасская башня Кремля - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 12:19
В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов
"В прошлую пятницу, к сожалению, имела место ситуация, когда сотрудник моего посольства бы выслан из страны, и я хочу подчеркнуть, что это вызвало очень серьезное недоумение. Притом что этот сотрудник совершенно никаких провинностей на территории РФ не допустил. Также примечательно, что это произошло во время посещения России высоким представителем ЕС по внешней политике, и это удваивает эффект", - сказал на встрече Гайр.
Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 14:55
МИД назвал высылку европейских дипломатов из России вынужденной мерой
"Хочу также отметить, что мы хотим смотреть в будущее, но при этом, если говорить о будущем, мы должны заботиться о возможности наилучшего существования наших граждан, бизнеса и политики. Политическую динамику никогда нельзя полностью отделить от экономической динамики. И если говорить о заинтересованности в развитии экономической динамики, то нужно быть заинтересованными в том, чтобы политическое существование развивалось надлежащим образом", - добавил посол.
 
РоссияГеза Андреас фон ГайрАнтон АлихановШвецияМоскваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния