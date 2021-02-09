https://ria.ru/20210209/diplomat-1596647168.html

В немецком посольстве прокомментировали высылку дипломата из России

В немецком посольстве прокомментировали высылку дипломата из России

Высылка дипломатического сотрудника посольства ФРГ из России вызвала недоумение, сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:03

2021-02-09T12:03

2021-02-09T12:03

россия

геза андреас фон гайр

антон алиханов

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в мире

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КАЛИНИНГРАД, 9 фев - РИА Новости. Высылка дипломатического сотрудника посольства ФРГ из России вызвала недоумение, сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с посольством Германии в Москве во вторник провела встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в формате "Диалог с губернатором", на которой обсуждались в том числе вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом региона."В прошлую пятницу, к сожалению, имела место ситуация, когда сотрудник моего посольства бы выслан из страны, и я хочу подчеркнуть, что это вызвало очень серьезное недоумение. Притом что этот сотрудник совершенно никаких провинностей на территории РФ не допустил. Также примечательно, что это произошло во время посещения России высоким представителем ЕС по внешней политике, и это удваивает эффект", - сказал на встрече Гайр.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов."Хочу также отметить, что мы хотим смотреть в будущее, но при этом, если говорить о будущем, мы должны заботиться о возможности наилучшего существования наших граждан, бизнеса и политики. Политическую динамику никогда нельзя полностью отделить от экономической динамики. И если говорить о заинтересованности в развитии экономической динамики, то нужно быть заинтересованными в том, чтобы политическое существование развивалось надлежащим образом", - добавил посол.

https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596484188.html

https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596387542.html

россия

швеция

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россия, геза андреас фон гайр, антон алиханов, швеция, москва, в мире