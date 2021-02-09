https://ria.ru/20210209/cyberpunk-1596666119.html

Хакеры совершили атаку на разработчика игры Cyberpunk 2077

Хакеры совершили атаку на разработчика игры Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt RED, разработавшая игру Cyberpunk 2077, подверглась хакерской атаке, личные данные игроков и пользователей не похищены, сообщила... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:34

2021-02-09T13:34

2021-02-09T13:34

cyberpunk 2077

польша

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Польская студия CD Projekt RED, разработавшая игру Cyberpunk 2077, подверглась хакерской атаке, личные данные игроков и пользователей не похищены, сообщила компания."Вчера мы обнаружили, что стали жертвой направленной кибератаки, в связи с чем некоторые из наших внутренних систем оказались взломаны", - сообщается в пресс-релизе компании, размещенном в Twitter.Хакеры получили доступ к внутренней сети, похитили определенные данные и оставили сообщение с требованием выкупа. Студия приложила скриншот с содержанием записки. Хакеры утверждают, что похитили исходные коды к играм Cyberpunk 2077, "Ведьмак-3" и "Гвинт", а также внутренние административные документы. Злоумышленники угрожают продать или опубликовать в сети информацию, если компания не пойдет на контакт в течение 48 часов.При этом компания сообщает, что бэкап-системы остались нетронуты. CD Projekt RED отмечает, что уже обеспечила безопасность своей IT-инфраструктуры и начала восстанавливать данные. Разработчик не сбирается выполнять требования или вести переговоры с злоумышленниками. "Мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы смягчить последствия такой публикации", - сообщила студия.Ролевой экшен Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии "Ведьмак". Релиз игры в декабре прошлого года стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире.

https://ria.ru/20201224/cyberpunk-1590663663.html

https://ria.ru/20200921/glavnye-igry-1577553619.html

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

cyberpunk 2077, польша, в мире