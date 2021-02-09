https://ria.ru/20210209/chuvashiya-1596688983.html

Жителю Чувашии дали 3,5 года колонии за истязание ребенка

Жителю Чувашии дали 3,5 года колонии за истязание ребенка

Житель Чувашии, избивавший шестилетнюю девочку и угрожавший выбросить ее с балкона, осужден на 3,5 года колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:34

2021-02-09T15:34

2021-02-09T15:34

россия

чувашская республика (чувашия)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Житель Чувашии, избивавший шестилетнюю девочку и угрожавший выбросить ее с балкона, осужден на 3,5 года колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ.Следствием и судом установлено, что в период с 3 по 5 сентября 2020 года 27-летний житель поселка Ибреси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал шестилетнюю дочь своей сожительницы, которая в конфликтных ситуациях занимала сторону матери.Вечером 6 сентября 2020 года, будучи недовольным, что девочка заступалась за мать в ходе их ссоры, он нанес ей множество ударов руками, а также зарядным кабелем от телефона по голове и другим частям тела. Затем он схватил девочку за волосы и подвел ее к краю балкона их квартиры, угрожая скинуть ее вниз.Приговор суда еще не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210208/syn-1596563467.html

https://ria.ru/20210128/alkogol-1594897347.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чувашская республика (чувашия), происшествия