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Жителю Чувашии дали 3,5 года колонии за истязание ребенка
Жителю Чувашии дали 3,5 года колонии за истязание ребенка
Житель Чувашии, избивавший шестилетнюю девочку и угрожавший выбросить ее с балкона, осужден на 3,5 года колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:34
2021-02-09T15:34
россия
чувашская республика (чувашия)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Житель Чувашии, избивавший шестилетнюю девочку и угрожавший выбросить ее с балкона, осужден на 3,5 года колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ.Следствием и судом установлено, что в период с 3 по 5 сентября 2020 года 27-летний житель поселка Ибреси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал шестилетнюю дочь своей сожительницы, которая в конфликтных ситуациях занимала сторону матери.Вечером 6 сентября 2020 года, будучи недовольным, что девочка заступалась за мать в ходе их ссоры, он нанес ей множество ударов руками, а также зарядным кабелем от телефона по голове и другим частям тела. Затем он схватил девочку за волосы и подвел ее к краю балкона их квартиры, угрожая скинуть ее вниз.Приговор суда еще не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210208/syn-1596563467.html
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россия, чувашская республика (чувашия), происшествия

Жителю Чувашии дали 3,5 года колонии за истязание ребенка

15:34 09.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Житель Чувашии, избивавший шестилетнюю девочку и угрожавший выбросить ее с балкона, осужден на 3,5 года колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ.
Следствием и судом установлено, что в период с 3 по 5 сентября 2020 года 27-летний житель поселка Ибреси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал шестилетнюю дочь своей сожительницы, которая в конфликтных ситуациях занимала сторону матери.
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Вечером 6 сентября 2020 года, будучи недовольным, что девочка заступалась за мать в ходе их ссоры, он нанес ей множество ударов руками, а также зарядным кабелем от телефона по голове и другим частям тела. Затем он схватил девочку за волосы и подвел ее к краю балкона их квартиры, угрожая скинуть ее вниз.

"Мужчина признан виновным в истязании несовершеннолетнего (статья 117 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия (статья 112 УК РФ) и угрозе убийством (статья 119 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.
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