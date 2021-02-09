Жителю Чувашии дали 3,5 года колонии за истязание ребенка
Следствием и судом установлено, что в период с 3 по 5 сентября 2020 года 27-летний житель поселка Ибреси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал шестилетнюю дочь своей сожительницы, которая в конфликтных ситуациях занимала сторону матери.
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Вечером 6 сентября 2020 года, будучи недовольным, что девочка заступалась за мать в ходе их ссоры, он нанес ей множество ударов руками, а также зарядным кабелем от телефона по голове и другим частям тела. Затем он схватил девочку за волосы и подвел ее к краю балкона их квартиры, угрожая скинуть ее вниз.
"Мужчина признан виновным в истязании несовершеннолетнего (статья 117 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия (статья 112 УК РФ) и угрозе убийством (статья 119 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Приговор суда еще не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.