https://ria.ru/20210209/blokirovka-1596618853.html

В ОП призвали разрешить блокировку мошеннических сайтов до решения суда

В ОП призвали разрешить блокировку мошеннических сайтов до решения суда

Государство должно обладать полномочиями по досудебной блокировке мошеннических интернет-ресурсов, такую позицию РИА Новости высказала член Общественной палаты... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:36

2021-02-09T09:36

2021-02-09T09:36

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лига безопасного интернета

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google

технологии

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государство должно обладать полномочиями по досудебной блокировке мошеннических интернет-ресурсов, такую позицию РИА Новости высказала член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина."Одним из ключевых вызовов в 2020 году стало появление колоссального количества мошеннических и фишинговых ресурсов. Речь идет, в первую очередь, о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube, Facebook, Instagram, Google с изображениями первых лиц государства и известных телеведущих", - рассказала Мизулина.Борьбе с мошенническими сайтами, по мнению общественницы, мешает тот факт, что ограничение доступа к ним возможно только по решению суда. Эффективности поспособствует более действенная система координации действий органов власти, считает она."В ходе пандемии коронавируса мошенничество с использованием интернета достигло небывалого размаха. Десятки тысяч россиян стали жертвами мошенников, особенно пожилые граждане и дети. У государства должны быть полномочия по досудебной блокировке мошеннических ресурсов. Для этого необходимы соответствующие законодательные изменения. Подобные нормы эффективно работают в ряде других стран, например, в Германии", - отметила Мизулина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/moshennichestvo-1596009985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лига безопасного интернета, youtube, google, технологии, общество