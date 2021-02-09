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В ОП призвали разрешить блокировку мошеннических сайтов до решения суда
В ОП призвали разрешить блокировку мошеннических сайтов до решения суда
Государство должно обладать полномочиями по досудебной блокировке мошеннических интернет-ресурсов, такую позицию РИА Новости высказала член Общественной палаты... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:36
2021-02-09T09:36
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государство должно обладать полномочиями по досудебной блокировке мошеннических интернет-ресурсов, такую позицию РИА Новости высказала член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина."Одним из ключевых вызовов в 2020 году стало появление колоссального количества мошеннических и фишинговых ресурсов. Речь идет, в первую очередь, о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube, Facebook, Instagram, Google с изображениями первых лиц государства и известных телеведущих", - рассказала Мизулина.Борьбе с мошенническими сайтами, по мнению общественницы, мешает тот факт, что ограничение доступа к ним возможно только по решению суда. Эффективности поспособствует более действенная система координации действий органов власти, считает она."В ходе пандемии коронавируса мошенничество с использованием интернета достигло небывалого размаха. Десятки тысяч россиян стали жертвами мошенников, особенно пожилые граждане и дети. У государства должны быть полномочия по досудебной блокировке мошеннических ресурсов. Для этого необходимы соответствующие законодательные изменения. Подобные нормы эффективно работают в ряде других стран, например, в Германии", - отметила Мизулина.
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россия, лига безопасного интернета, youtube, google, технологии, общество

В ОП призвали разрешить блокировку мошеннических сайтов до решения суда

09:36 09.02.2021
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государство должно обладать полномочиями по досудебной блокировке мошеннических интернет-ресурсов, такую позицию РИА Новости высказала член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"Одним из ключевых вызовов в 2020 году стало появление колоссального количества мошеннических и фишинговых ресурсов. Речь идет, в первую очередь, о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube, Facebook, Instagram, Google с изображениями первых лиц государства и известных телеведущих", - рассказала Мизулина.
Борьбе с мошенническими сайтами, по мнению общественницы, мешает тот факт, что ограничение доступа к ним возможно только по решению суда. Эффективности поспособствует более действенная система координации действий органов власти, считает она.
"В ходе пандемии коронавируса мошенничество с использованием интернета достигло небывалого размаха. Десятки тысяч россиян стали жертвами мошенников, особенно пожилые граждане и дети. У государства должны быть полномочия по досудебной блокировке мошеннических ресурсов. Для этого необходимы соответствующие законодательные изменения. Подобные нормы эффективно работают в ряде других стран, например, в Германии", - отметила Мизулина.
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