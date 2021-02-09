Экс-мэр Бишкека стал фигурантом очередного коррупционного дела
16:12 09.02.2021 (обновлено: 16:17 09.02.2021)
© Sputnik / Эмиль СадыровАлбек Ибраимов
© Sputnik / Эмиль Садыров
"Албеку Ибраимову органами следствия заочно предъявлено обвинение по статье 319 ч.1 (коррупция) УК Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
По версии надзорного органа, Ибраимов в бытность мэра города Бишкека и председателя совета директоров международного аэропорта "Манас" "оказывал покровительство турецкой компании Gata havayollari ve tasimacilik и некоторым должностным лицам международного аэропорта по извлечению выгод путем предоставления незаконных льгот на международные перевозки".
Ибраимов ранее также был признан виновным в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере во время его нахождения на посту председателя правления крупнейшего военно-промышленного предприятия страны ОАО "ТНК "Дастан" (бывший "Приборостроительный завод") в 2011 году. Следствие полагает, что нарушения были допущены в ходе поставки 12 боевых торпед в Индию. Также он признан виновным в организации коррупционной схемы по продаже муниципальных земельных участков. По всем преступлениям он был приговорен к 15 годам лишения свободы.
Бывший мэр был освобожден из мест лишения свободы на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Призыв Госслужбы исполнения наказаний добровольно вернуться в колонии Ибраимов проигнорировал и в настоящий момент находится в международном розыске.