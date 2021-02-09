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Экс-мэр Бишкека стал фигурантом очередного коррупционного дела
Экс-мэр Бишкека стал фигурантом очередного коррупционного дела
Очередное уголовное дело по факту коррупции возбудили на экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:12
2021-02-09T16:17
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БИШКЕК, 9 фев - РИА Новости. Очередное уголовное дело по факту коррупции возбудили на экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры Киргизии.По версии надзорного органа, Ибраимов в бытность мэра города Бишкека и председателя совета директоров международного аэропорта "Манас" "оказывал покровительство турецкой компании Gata havayollari ve tasimacilik и некоторым должностным лицам международного аэропорта по извлечению выгод путем предоставления незаконных льгот на международные перевозки".Ибраимов ранее также был признан виновным в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере во время его нахождения на посту председателя правления крупнейшего военно-промышленного предприятия страны ОАО "ТНК "Дастан" (бывший "Приборостроительный завод") в 2011 году. Следствие полагает, что нарушения были допущены в ходе поставки 12 боевых торпед в Индию. Также он признан виновным в организации коррупционной схемы по продаже муниципальных земельных участков. По всем преступлениям он был приговорен к 15 годам лишения свободы.Бывший мэр был освобожден из мест лишения свободы на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Призыв Госслужбы исполнения наказаний добровольно вернуться в колонии Ибраимов проигнорировал и в настоящий момент находится в международном розыске.
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бишкек, индия, киргизия, манас , в мире

Экс-мэр Бишкека стал фигурантом очередного коррупционного дела

16:12 09.02.2021 (обновлено: 16:17 09.02.2021)
 
© Sputnik / Эмиль СадыровАлбек Ибраимов
Албек Ибраимов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Sputnik / Эмиль Садыров
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БИШКЕК, 9 фев - РИА Новости. Очередное уголовное дело по факту коррупции возбудили на экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры Киргизии.
"Албеку Ибраимову органами следствия заочно предъявлено обвинение по статье 319 ч.1 (коррупция) УК Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
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По версии надзорного органа, Ибраимов в бытность мэра города Бишкека и председателя совета директоров международного аэропорта "Манас" "оказывал покровительство турецкой компании Gata havayollari ve tasimacilik и некоторым должностным лицам международного аэропорта по извлечению выгод путем предоставления незаконных льгот на международные перевозки".
Ибраимов ранее также был признан виновным в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере во время его нахождения на посту председателя правления крупнейшего военно-промышленного предприятия страны ОАО "ТНК "Дастан" (бывший "Приборостроительный завод") в 2011 году. Следствие полагает, что нарушения были допущены в ходе поставки 12 боевых торпед в Индию. Также он признан виновным в организации коррупционной схемы по продаже муниципальных земельных участков. По всем преступлениям он был приговорен к 15 годам лишения свободы.
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Бывший мэр был освобожден из мест лишения свободы на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Призыв Госслужбы исполнения наказаний добровольно вернуться в колонии Ибраимов проигнорировал и в настоящий момент находится в международном розыске.
 
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