https://ria.ru/20210209/bishkek-1596697597.html

Экс-мэр Бишкека стал фигурантом очередного коррупционного дела

Экс-мэр Бишкека стал фигурантом очередного коррупционного дела

Очередное уголовное дело по факту коррупции возбудили на экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:12

2021-02-09T16:12

2021-02-09T16:17

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БИШКЕК, 9 фев - РИА Новости. Очередное уголовное дело по факту коррупции возбудили на экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры Киргизии.По версии надзорного органа, Ибраимов в бытность мэра города Бишкека и председателя совета директоров международного аэропорта "Манас" "оказывал покровительство турецкой компании Gata havayollari ve tasimacilik и некоторым должностным лицам международного аэропорта по извлечению выгод путем предоставления незаконных льгот на международные перевозки".Ибраимов ранее также был признан виновным в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере во время его нахождения на посту председателя правления крупнейшего военно-промышленного предприятия страны ОАО "ТНК "Дастан" (бывший "Приборостроительный завод") в 2011 году. Следствие полагает, что нарушения были допущены в ходе поставки 12 боевых торпед в Индию. Также он признан виновным в организации коррупционной схемы по продаже муниципальных земельных участков. По всем преступлениям он был приговорен к 15 годам лишения свободы.Бывший мэр был освобожден из мест лишения свободы на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Призыв Госслужбы исполнения наказаний добровольно вернуться в колонии Ибраимов проигнорировал и в настоящий момент находится в международном розыске.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/zhaparov-1596612818.html

https://ria.ru/20210111/zhaparov-1592559981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, индия, киргизия, манас , в мире