Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/bezbiletniki-1596682873.html
Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников
Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:57
2021-02-09T15:05
россия
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394208_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7878df9ca62569330757fa6477ee80b3.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Так, законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.Как рассказал журналистам спикер ГД Вячеслав Володин, "были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком". "Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии. Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей", - заключил Володин.Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, внесенные в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" поправки носят "не только правоприменительный, но и морально-этический характер"."В соответствии с нынешним Уставом, предусмотрен контроль за наличием билета, провоз багажа, ручной клади, вместе с тем не обозначены лица, уполномоченные за такой контроль. Теперь мы их прописали", - отметил Синяговский. Также, по его словам, в последнее время участились случаи, когда водители или контролёры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд.Также, по его словам, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. "Сегодня он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики. Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Это даст возможность дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти", - пояснил депутат.
https://ria.ru/20200923/konduktor-1577633453.html
https://ria.ru/20210110/shtraf-1592432017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394208_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_781c54498e90a8d6c38be3e843d7ff68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, вячеслав володин, общество

Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников

14:57 09.02.2021 (обновлено: 15:05 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.
Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Так, законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.
Как рассказал журналистам спикер ГД Вячеслав Володин, "были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком". "Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии. Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей", - заключил Володин.
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 06:34
На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку
Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, внесенные в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" поправки носят "не только правоприменительный, но и морально-этический характер".
"В соответствии с нынешним Уставом, предусмотрен контроль за наличием билета, провоз багажа, ручной клади, вместе с тем не обозначены лица, уполномоченные за такой контроль. Теперь мы их прописали", - отметил Синяговский. Также, по его словам, в последнее время участились случаи, когда водители или контролёры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд.

"Происходили эти возмутительные случаи в самых разных российских регионах. Вне зависимости от погодных условий, местоположения машины и возраста ребёнка", - рассказал парламентарий. Он добавил, что с юридической точки зрения водители и контролеры поступали правильно. "Поправки запрещают высаживать детей до 16 лет, едущих в транспорте без сопровождения взрослых", - уточнил Синяговский, ссылаясь на внесенную поправку.

Также, по его словам, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. "Сегодня он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики. Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Это даст возможность дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти", - пояснил депутат.
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 02:00
В России появился штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния