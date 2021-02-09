https://ria.ru/20210209/bezbiletniki-1596682873.html
Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников
Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:57
2021-02-09T14:57
2021-02-09T15:05
россия
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Так, законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.Как рассказал журналистам спикер ГД Вячеслав Володин, "были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком". "Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии. Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей", - заключил Володин.Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, внесенные в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" поправки носят "не только правоприменительный, но и морально-этический характер"."В соответствии с нынешним Уставом, предусмотрен контроль за наличием билета, провоз багажа, ручной клади, вместе с тем не обозначены лица, уполномоченные за такой контроль. Теперь мы их прописали", - отметил Синяговский. Также, по его словам, в последнее время участились случаи, когда водители или контролёры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд.Также, по его словам, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. "Сегодня он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики. Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Это даст возможность дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти", - пояснил депутат.
https://ria.ru/20200923/konduktor-1577633453.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.
Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".
"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией
и субъектами РФ. Так, законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.
Как рассказал журналистам спикер ГД Вячеслав Володин
, "были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком". "Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии. Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей", - заключил Володин.
Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, внесенные в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" поправки носят "не только правоприменительный, но и морально-этический характер".
"В соответствии с нынешним Уставом, предусмотрен контроль за наличием билета, провоз багажа, ручной клади, вместе с тем не обозначены лица, уполномоченные за такой контроль. Теперь мы их прописали", - отметил Синяговский. Также, по его словам, в последнее время участились случаи, когда водители или контролёры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд.
"Происходили эти возмутительные случаи в самых разных российских регионах. Вне зависимости от погодных условий, местоположения машины и возраста ребёнка", - рассказал парламентарий. Он добавил, что с юридической точки зрения водители и контролеры поступали правильно. "Поправки запрещают высаживать детей до 16 лет, едущих в транспорте без сопровождения взрослых", - уточнил Синяговский, ссылаясь на внесенную поправку.
Также, по его словам, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. "Сегодня он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики. Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Это даст возможность дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти", - пояснил депутат.