https://ria.ru/20210209/bezbiletniki-1596682873.html

Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников

Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:57

2021-02-09T14:57

2021-02-09T15:05

россия

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Так, законопроект позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.Как рассказал журналистам спикер ГД Вячеслав Володин, "были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком". "Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии. Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей", - заключил Володин.Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, внесенные в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" поправки носят "не только правоприменительный, но и морально-этический характер"."В соответствии с нынешним Уставом, предусмотрен контроль за наличием билета, провоз багажа, ручной клади, вместе с тем не обозначены лица, уполномоченные за такой контроль. Теперь мы их прописали", - отметил Синяговский. Также, по его словам, в последнее время участились случаи, когда водители или контролёры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов на проезд.Также, по его словам, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. "Сегодня он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики. Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Это даст возможность дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти", - пояснил депутат.

https://ria.ru/20200923/konduktor-1577633453.html

https://ria.ru/20210110/shtraf-1592432017.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин, общество