https://ria.ru/20210209/bespilotnik-1596658082.html

В Южной Осетии заявили о полетах беспилотника из США у границы с Россией

В Южной Осетии заявили о полетах беспилотника из США у границы с Россией

Американский беспилотник Global Hawk RQ-4B 14 и 21 января проводил воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии, сообщается на сайте югоосетинского... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:55

2021-02-09T12:55

2021-02-09T12:55

россия

южная осетия

грузия

безопасность

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский беспилотник Global Hawk RQ-4B 14 и 21 января проводил воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии, сообщается на сайте югоосетинского комитета государственной безопасности (КГБ)."В комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия продолжают поступать сведения об оперативной обстановке, складывающейся в приграничных районах Грузии. Так, 14 и 21 января текущего года пограничными органами зафиксированы полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B, проводящего воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии. БПЛА вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" (остров Сицилия, Италия), прошел южнее югоосетино-грузинской и российско-грузинской государственной границы над территорией краев Шида-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахетия", - говорится в сообщении.Как отмечает комитет, Global Hawk RQ-4B развивает максимальную скорость до 637 км/ч, обладает радиусом действия 5500 километров с 24-часовым пребыванием в зоне назначения, его максимальная продолжительность полета - 36 часов, а дальность - 22780 километров. За сутки этот летательный аппарат способен получить изображение площади в 138 тысяч квадратных метров на расстоянии 200 километров. Применялся в 2016-2017 годах для воздушной разведки территории Донбасса и Крыма."Параллельно КГБ РЮО фиксирует появление на сопредельной территории в районе населенного пункта Уиста военнослужащих частей и подразделений департамента разведки (J-2 по классификации НАТО) сил обороны Грузии, а также сил специальных операций", - добавили в комитете Госбезопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/orlan-1594796230.html

https://ria.ru/20210205/oruzhie-1596103639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южная осетия, грузия, безопасность