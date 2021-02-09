Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/bespilotnik-1596658082.html
В Южной Осетии заявили о полетах беспилотника из США у границы с Россией
В Южной Осетии заявили о полетах беспилотника из США у границы с Россией
Американский беспилотник Global Hawk RQ-4B 14 и 21 января проводил воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии, сообщается на сайте югоосетинского... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:55
2021-02-09T12:55
россия
южная осетия
грузия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156296/99/1562969978_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cfe243bd774d3ba712170104dcf53ad9.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский беспилотник Global Hawk RQ-4B 14 и 21 января проводил воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии, сообщается на сайте югоосетинского комитета государственной безопасности (КГБ)."В комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия продолжают поступать сведения об оперативной обстановке, складывающейся в приграничных районах Грузии. Так, 14 и 21 января текущего года пограничными органами зафиксированы полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B, проводящего воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии. БПЛА вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" (остров Сицилия, Италия), прошел южнее югоосетино-грузинской и российско-грузинской государственной границы над территорией краев Шида-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахетия", - говорится в сообщении.Как отмечает комитет, Global Hawk RQ-4B развивает максимальную скорость до 637 км/ч, обладает радиусом действия 5500 километров с 24-часовым пребыванием в зоне назначения, его максимальная продолжительность полета - 36 часов, а дальность - 22780 километров. За сутки этот летательный аппарат способен получить изображение площади в 138 тысяч квадратных метров на расстоянии 200 километров. Применялся в 2016-2017 годах для воздушной разведки территории Донбасса и Крыма."Параллельно КГБ РЮО фиксирует появление на сопредельной территории в районе населенного пункта Уиста военнослужащих частей и подразделений департамента разведки (J-2 по классификации НАТО) сил обороны Грузии, а также сил специальных операций", - добавили в комитете Госбезопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/orlan-1594796230.html
https://ria.ru/20210205/oruzhie-1596103639.html
россия
южная осетия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156296/99/1562969978_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_b8eb3a56aebd3216e134f85905b55b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, южная осетия, грузия, безопасность

В Южной Осетии заявили о полетах беспилотника из США у границы с Россией

12:55 09.02.2021
 
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan TorresАмериканский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan Torres
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский беспилотник Global Hawk RQ-4B 14 и 21 января проводил воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии, сообщается на сайте югоосетинского комитета государственной безопасности (КГБ).
"В комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия продолжают поступать сведения об оперативной обстановке, складывающейся в приграничных районах Грузии. Так, 14 и 21 января текущего года пограничными органами зафиксированы полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B, проводящего воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии. БПЛА вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" (остров Сицилия, Италия), прошел южнее югоосетино-грузинской и российско-грузинской государственной границы над территорией краев Шида-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахетия", - говорится в сообщении.
Беспилотник Орлан-10 перед запуском в районе взрывных работ на Бурейском водохранилище - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:44Акценты
Первая ласточка: Россия начинает продавать беспилотники "Орлан" за рубеж
Как отмечает комитет, Global Hawk RQ-4B развивает максимальную скорость до 637 км/ч, обладает радиусом действия 5500 километров с 24-часовым пребыванием в зоне назначения, его максимальная продолжительность полета - 36 часов, а дальность - 22780 километров. За сутки этот летательный аппарат способен получить изображение площади в 138 тысяч квадратных метров на расстоянии 200 километров. Применялся в 2016-2017 годах для воздушной разведки территории Донбасса и Крыма.
"Параллельно КГБ РЮО фиксирует появление на сопредельной территории в районе населенного пункта Уиста военнослужащих частей и подразделений департамента разведки (J-2 по классификации НАТО) сил обороны Грузии, а также сил специальных операций", - добавили в комитете Госбезопасности.
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 03:06Новое оружие России
В России создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
 
РоссияЮжная ОсетияГрузияБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния