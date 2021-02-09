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https://ria.ru/20210209/berlinale-1596730869.html
Российская короткометражка вошла в конкурс Берлинале
Российская короткометражка вошла в конкурс Берлинале
Организаторы международного кинофестиваля Берлинале обнародовали список фильмов-участников короткометражной конкурсной программы, в него вошла российская... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T20:29
2021-02-09T20:29
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БЕРЛИН, 9 фев – РИА Новости. Организаторы международного кинофестиваля Берлинале обнародовали список фильмов-участников короткометражной конкурсной программы, в него вошла российская короткометражка "Вадим на прогулке" режиссера Саши Свирского, сообщается на сайте фестиваля."Каждый из 20 фильмов Berlinale Shorts 2021 (короткий метр) по-своему подходят к реальности: некоторые бросают взгляд на колониальную историю и находят новые способы ее интерпретации. Другие противостоят политическому насилию и терроризму правого толка, чтобы не дать нам забыть. Они сталкивают лицом к лицу с травмами индивидов и семей, чтобы найти ответы. Они должны перерабатывать, пропуская через себя, наше общество или вызовы нашим институтам. Среди них представлено стремление понять или быть понятым. Возможно вообразить новую общность, окна в будущее широко открыты", - говорится в сообщении.В список вошли 20 фильмов из 17 стран. Помимо "Вадима на прогулке" на призы Берлинале претендуют картины из Мексики, Франции, Индонезии, Германии, Бельгии, Панамы, Португалии, Нигерии, Великобритании и других стран. Они сняты в традиционных, экспериментальных, документальных, анимационных, гибридных жанрах. Для некоторых авторов, в том числе Свирского, это не первое участие в Берлинале.Победитель программы и лауреат премии жюри будут выбраны в марте на отраслевой части фестиваля, который в этом году из-за пандемии пройдет в два этапа: конкурсная и отраслевая часть – в марте, показы для широко публики и награждения – в июне. Кроме того, жюри из 20 фильмов выберут кандидата на премию Европейской киноакадемии.
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кино и сериалы, новости культуры

Российская короткометражка вошла в конкурс Берлинале

20:29 09.02.2021
 
© РИА Новости / Анна НехаеваБерлинале Паласт днем. "Вышка" для фанатов (справа)
Берлинале Паласт днем. Вышка для фанатов (справа) - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Анна Нехаева
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БЕРЛИН, 9 фев – РИА Новости. Организаторы международного кинофестиваля Берлинале обнародовали список фильмов-участников короткометражной конкурсной программы, в него вошла российская короткометражка "Вадим на прогулке" режиссера Саши Свирского, сообщается на сайте фестиваля.
"Каждый из 20 фильмов Berlinale Shorts 2021 (короткий метр) по-своему подходят к реальности: некоторые бросают взгляд на колониальную историю и находят новые способы ее интерпретации. Другие противостоят политическому насилию и терроризму правого толка, чтобы не дать нам забыть. Они сталкивают лицом к лицу с травмами индивидов и семей, чтобы найти ответы. Они должны перерабатывать, пропуская через себя, наше общество или вызовы нашим институтам. Среди них представлено стремление понять или быть понятым. Возможно вообразить новую общность, окна в будущее широко открыты", - говорится в сообщении.
В список вошли 20 фильмов из 17 стран. Помимо "Вадима на прогулке" на призы Берлинале претендуют картины из Мексики, Франции, Индонезии, Германии, Бельгии, Панамы, Португалии, Нигерии, Великобритании и других стран. Они сняты в традиционных, экспериментальных, документальных, анимационных, гибридных жанрах. Для некоторых авторов, в том числе Свирского, это не первое участие в Берлинале.
Победитель программы и лауреат премии жюри будут выбраны в марте на отраслевой части фестиваля, который в этом году из-за пандемии пройдет в два этапа: конкурсная и отраслевая часть – в марте, показы для широко публики и награждения – в июне. Кроме того, жюри из 20 фильмов выберут кандидата на премию Европейской киноакадемии.
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