https://ria.ru/20210209/aviatsiya-1596482521.html

День работника гражданской авиации в России

День работника гражданской авиации в России

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации на основании указа президента РФ от 9 февраля 2013 года. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T00:26

2021-02-09T00:26

2021-02-09T00:26

день рождения гражданской авиации в россии

россия

справки

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9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации на основании указа президента РФ от 9 февраля 2013 года. Официальной датой рождения гражданской авиации страны считается 9 февраля 1923 года, когда Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации". Пассажирские воздушные перевозки зародились в России еще в 1910 году. В 1920-е годы, после окончания Первой мировой войны, в европейских странах, в том числе и России, авиация все больше стала использоваться в мирных целях – для перевозок пассажиров, почты и грузов. Особое внимание уделялось связям с зарубежными странами. Гражданские полеты за границу выполнялись в основном на переоборудованных военных самолетах. В России в ноябре 1921 года на основании декрета "О воздушных передвижениях" было образовано смешанное Русско-германское общество воздушных сообщений ("Дерулюфт", Deruluft). Регулярные рейсы по первой международной почтово-пассажирской линии Москва – Кенигсберг (в то время территория Германии, ныне – Калининград, Россия) открылись 1 мая 1922 года (в 1926 году линия была продлена до Берлина). Гражданская авиация в СССР начала свое развитие с создания 17 марта 1923 года Российского общества Добровольного воздушного флота – "Добролет", от которого ведет свою родословную крупнейшая российская авиакомпания – ПАО "Аэрофлот", в советские годы бывшая единственным гражданским авиаперевозчиком страны. В 1930 году вместо "Добролета" и Главной инспекции Гражданского воздушного флота СССР, созданной в конце 1929 года, было образовано Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны, которое в 1932 году преобразовали в Главное управление Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) при Совете Народных Комиссаров СССР, а гражданскому воздушному флоту СССР присвоили сокращенное наименование "Аэрофлот".Процесс построения сети внутренних воздушных линий в стране начался в 1920-е годы. 15 июля 1923 года открылась первая регулярная внутренняя линия Москва – Нижний Новгород. Полеты из Москвы совершались с Центрального аэродрома, расположенного на Ходынском поле. На нем 6 ноября 1931 года открыли первый в стране пассажирский аэровокзал. Позже регулярные рейсы перевели в новые аэропорты, а аэродром стали использовать для правительственных делегаций, экспериментальной и военной авиации (закрыт в 2003 году). В 1930-е годы получили развитие воздушные сообщения в центральных районах страны, в Казахстане (авиалинии соединили Алма-Ату с Кустанаем (ныне Костанай), Акмолинском (ныне Нур-Султан), Карагандой и др.), на европейском Севере (линия Архангельск – Сыктывкар и др.), в Сибири и на Дальнем Востоке. К 1940 году имелась большая сеть местных линий во всех районах СССР, насчитывалось 150 крупных аэропортов. Пилоты, в первую очередь международных рейсов, успешно осваивали новые самолеты конструкции Андрея Туполева, Сергея Илюшина, Олега Антонова. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) летчики гражданской авиации выполняли особо важные полеты к линии фронта, в тыл врага, за границу и на территории страны. В эти тяжелые годы не прекращались регулярные полеты на международных воздушных линиях. После войны международное воздушное сообщение стало активно возобновляться и расширяться. Гражданская авиация СССР оснащалась новой авиационной техникой, началось широкое внедрение в эксплуатацию вертолетов. В 1956 году на внутренние и международные линии "Аэрофлота" вышел первый в мире пассажирский реактивный самолет Ту-104 конструкции Туполева, в 1957 году совершил полет турбовинтовой лайнер Ил-18, созданный в ОКБ имени С.В. Илюшина.К концу 1980-х годов "Аэрофлот" перевозил ежегодно более 120 миллионов пассажиров, около 3 миллионов тонн грузов, свыше 400 тысяч тонн почты. На долю воздушного транспорта страны приходилось до 20% общего пассажиропотока, а на дальних магистралях (четыре тысячи километров и более) – свыше 80%.В 1991 году, после распада Советского Союза, в бывших союзных республиках и регионах России были созданы собственные авиакомпании. Компания "Аэрофлот" стала правопреемником наименования и торговой марки международного перевозчика бывшего СССР. В июне 1991 года было образовано Производственно-коммерческое объединение "Аэрофлот – советские авиалинии". В 1992 году создано АО "Аэрофлот – российские международные авиалинии" (с 2000 года – "Аэрофлот – российские авиалинии"). "Аэрофлот" является одной из нескольких авиакомпаний и производственных объединений гражданской авиации России, которая обеспечивает перевозки пассажиров, почты и грузов; используется для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, для аэрофотосъемки местности, разведки полезных ископаемых, охраны лесных массивов (в том числе тушения пожаров), в медико-санитарных целях и др. Воздушный транспорт страны располагает парком самолетов и вертолетов, сетью воздушных линий, аэропортов, аэродромов с системой технических сооружений, радио- и метеостанциями, заводами и ремонтно-техническими базами, научно-исследовательскими и учебными учреждениями.Гражданская авиация является важной составляющей транспортной системы России, играет важнейшую роль в жизни страны, способствует росту ее экономики и укреплению межрегиональных связей. Сокращает огромные расстояния между городами, странами, континентами и людьми. Сегодня авиатранспортный комплекс продолжает развиваться – наращивается сеть внутренних и международных перевозок, улучшается качество услуг, совершенствуется транспортная инфраструктура, а все эти результаты достигнуты благодаря опыту и высокой компетентности тружеников отрасли. До 1979 года работники гражданской авиации отмечали свой профессиональный праздник в, третье воскресенье августа, в День Воздушного Флота страны. В 1979 году указом Президиума Верховного Совета СССР Днем Аэрофлота было назначено второе воскресенье февраля, но в 1988 году его соединили с Днем Воздушного Флота СССР, и работники гражданской авиации стали снова отмечать праздник в третье воскресенье августа. Впоследствии, постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 сентября 1992 года был установлен праздник День Воздушного флота России. Вместе с тем, второе воскресение февраля продолжало ассоциироваться всеми авиаторами как день рождения отечественной гражданской авиации. Поэтому в 2013 году указом президента РФ был установлен День работника гражданской авиации, отмечаемый 9 февраля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день рождения гражданской авиации в россии, россия, справки