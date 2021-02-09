https://ria.ru/20210209/aktsii-1596713656.html

Прогноз цены акций "Роснефти" повышен почти на 20%

Прогноз цены акций "Роснефти" повышен почти на 20%

Аналитики Газпромбанка включили акции "Роснефти" в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования и повысили прогноз стоимости акций на 18%, следует... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:45

2021-02-09T17:45

2021-02-09T17:45

роснефть

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Аналитики Газпромбанка включили акции "Роснефти" в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования и повысили прогноз стоимости акций на 18%, следует из нового аналитического отчета банка."Наша новая целевая цена "Роснефти" в 7,8 долларов за 1 ГДР (глобальная депозитарная расписка – ред.) предполагает потенциал роста котировок примерно на 26%. Мы присваиваем бумагам компании рейтинг "Лучше рынка", - подчеркивают аналитики, подтверждая свою рекомендацию "Покупать".Аналитики Газпромбанка называют акции "Роснефти", наряду с бумагами "Газпрома", фаворитами рынка, указывая на их значительный фундаментальный потенциал. Так, для "Роснефти" ключевым моментом станет реализация проекта "Восток Ойл", который "должен изменить позиционирование всей компании".Ранее "Роснефть" анонсировала проект "Восток Ойл", в рамках которого предусмотрено создание нового нефтедобывающего кластера на севере Красноярского края с объемом экспорта более 100 миллионов тонн нефти в год по Северному морскому пути. В Газпромбанке также уверены, что общее позитивное влияние на динамику российских акций нефтегазового сектора окажет восстановление цен на углеводороды."Прогресс в разработке и массовом производстве эффективных вакцин от COVID-19 предполагает восстановление мирового спроса на нефть в этом году, что будет способствовать дальнейшему повышению нефтяных цен. В результате мы ожидаем повышения цены Brent в I полугодии до уровня выше 60 долларов за баррель", - говорится в отчете.По оценкам аналитиков, средняя цена Brent в текущем году составит 54,6 доллара за баррель, что на 31% выше аналогичного показателя прошлого года.

https://ria.ru/20210203/servisy-1595821259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, новости компаний - экономика