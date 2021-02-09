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Аспирантура Московской духовной академии получила госаккредитацию
Аспирантура Московской духовной академии получила госаккредитацию
Аспирантура Московской духовной академии (МДА), одного из ведущих учебных заведений Русской православной церкви, получила государственную аккредитацию, сообщает РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:53
2021-02-09T12:53
2021-02-09T12:53
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
московская духовная академия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Аспирантура Московской духовной академии (МДА), одного из ведущих учебных заведений Русской православной церкви, получила государственную аккредитацию, сообщает пресс-служба МДА. "Заключение экспертной группы, опубликованное на сайте федеральной службы (Рособрнадзора - ред.), подтверждает, что содержание и качество подготовки обучающихся в аспирантуре МДА соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту. На основании этого заключения 5 февраля был подписан приказ о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности Московской духовной академии. Таким образом, аспирантура МДА получила государственную аккредитацию", - говорится в сообщении. Теперь все аспиранты академии, имеющие диплом о высшем образовании государственного образца, получат возможность защищать свои работы в диссертационном совете, утвержденном ВАК, и претендовать на степень кандидата теологии. "Выпускникам аспирантуры прошлых лет будет предоставлена возможность зачисления на аккредитованную программу для прохождения государственной итоговой аттестации с последующим выходом на защиту в диссертационном совете по теологии, утвержденном ВАК", - отметили в духовной академии.
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новости - религия и мировоззрение, московская духовная академия
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Аспирантура Московской духовной академии (МДА), одного из ведущих учебных заведений Русской православной церкви, получила государственную аккредитацию, сообщает пресс-служба МДА.
"Заключение экспертной группы, опубликованное на сайте федеральной службы (Рособрнадзора - ред.), подтверждает, что содержание и качество подготовки обучающихся в аспирантуре МДА соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту. На основании этого заключения 5 февраля был подписан приказ о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности Московской духовной академии. Таким образом, аспирантура МДА получила государственную аккредитацию", - говорится в сообщении.
Теперь все аспиранты академии, имеющие диплом о высшем образовании государственного образца, получат возможность защищать свои работы в диссертационном совете, утвержденном ВАК, и претендовать на степень кандидата теологии.
"Выпускникам аспирантуры прошлых лет будет предоставлена возможность зачисления на аккредитованную программу для прохождения государственной итоговой аттестации с последующим выходом на защиту в диссертационном совете по теологии, утвержденном ВАК", - отметили в духовной академии.