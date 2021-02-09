https://ria.ru/20210209/administratsiya-1596659755.html

Песков рассказал, как сотрудники администрации относятся к санкциям

Песков рассказал, как сотрудники администрации относятся к санкциям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против сотрудников администрации президента нельзя назвать ничем иным, кроме как... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:04

2021-02-09T13:04

2021-02-09T13:04

россия

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148435/25/1484352588_0:302:3211:2108_1920x0_80_0_0_d01f8f7113b21ae9810068a669f2501c.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против сотрудников администрации президента нельзя назвать ничем иным, кроме как глупостью, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции - это всегда плохо, причем для обеих сторон.Песков подчеркнул, что многие действительно шутят на эту тему, но в целом говорить, что санкции - это хорошо, неверно.Он добавил, что, как показывает практика, чаще всего это обоюдоострое оружие, которое бьет не только по интересам тех, против кого рестрикции применяются, но и по интересам тех, кто их применяет."Как говорится, нет худа без добра, но конечно, санкции не могут идти на благо. Санкции - это всегда плохо. Другое дело, что мы получаем, живя под какими-то рестрикциями незаконными абсолютно, мы получаем возможность мобилизовать наши внутренние ресурсы и сделать то, что, может быть, в обычных условиях, мы делали бы гораздо дольше", - отметил он.

https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596658539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, в мире