https://ria.ru/20210209/administratsiya-1596659755.html
Песков рассказал, как сотрудники администрации относятся к санкциям
Песков рассказал, как сотрудники администрации относятся к санкциям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против сотрудников администрации президента нельзя назвать ничем иным, кроме как... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:04
2021-02-09T13:04
2021-02-09T13:04
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против сотрудников администрации президента нельзя назвать ничем иным, кроме как глупостью, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции - это всегда плохо, причем для обеих сторон.Песков подчеркнул, что многие действительно шутят на эту тему, но в целом говорить, что санкции - это хорошо, неверно.Он добавил, что, как показывает практика, чаще всего это обоюдоострое оружие, которое бьет не только по интересам тех, против кого рестрикции применяются, но и по интересам тех, кто их применяет."Как говорится, нет худа без добра, но конечно, санкции не могут идти на благо. Санкции - это всегда плохо. Другое дело, что мы получаем, живя под какими-то рестрикциями незаконными абсолютно, мы получаем возможность мобилизовать наши внутренние ресурсы и сделать то, что, может быть, в обычных условиях, мы делали бы гораздо дольше", - отметил он.
https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596658539.html
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что введение санкций против сотрудников администрации президента нельзя назвать ничем иным, кроме как глупостью, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции - это всегда плохо, причем для обеих сторон.
"Вы знаете, что собственно в своей санкционной истерике многие страны дошли до того, что объявили санкции против руководства администрации. Конечно, это ничем иным, как глупостью, назвать невозможно. И конечно, другие работники администрации, да они часто шутят и говорят, что как-то даже неудобно, когда вот такие большие люди находятся под санкциями, ходить не под какими-то ограничениями. Но это шутки, это фигура речи. Но санкции - это всегда плохо", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что многие действительно шутят на эту тему, но в целом говорить, что санкции - это хорошо, неверно.
Он добавил, что, как показывает практика, чаще всего это обоюдоострое оружие, которое бьет не только по интересам тех, против кого рестрикции применяются, но и по интересам тех, кто их применяет.
"Как говорится, нет худа без добра, но конечно, санкции не могут идти на благо. Санкции - это всегда плохо. Другое дело, что мы получаем, живя под какими-то рестрикциями незаконными абсолютно, мы получаем возможность мобилизовать наши внутренние ресурсы и сделать то, что, может быть, в обычных условиях, мы делали бы гораздо дольше", - отметил он.