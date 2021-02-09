Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/administratsiya-1596659755.html
Песков рассказал, как сотрудники администрации относятся к санкциям
Песков рассказал, как сотрудники администрации относятся к санкциям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против сотрудников администрации президента нельзя назвать ничем иным, кроме как... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:04
2021-02-09T13:04
россия
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148435/25/1484352588_0:302:3211:2108_1920x0_80_0_0_d01f8f7113b21ae9810068a669f2501c.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против сотрудников администрации президента нельзя назвать ничем иным, кроме как глупостью, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции - это всегда плохо, причем для обеих сторон.Песков подчеркнул, что многие действительно шутят на эту тему, но в целом говорить, что санкции - это хорошо, неверно.Он добавил, что, как показывает практика, чаще всего это обоюдоострое оружие, которое бьет не только по интересам тех, против кого рестрикции применяются, но и по интересам тех, кто их применяет."Как говорится, нет худа без добра, но конечно, санкции не могут идти на благо. Санкции - это всегда плохо. Другое дело, что мы получаем, живя под какими-то рестрикциями незаконными абсолютно, мы получаем возможность мобилизовать наши внутренние ресурсы и сделать то, что, может быть, в обычных условиях, мы делали бы гораздо дольше", - отметил он.
https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596658539.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148435/25/1484352588_0:0:3211:2408_1920x0_80_0_0_69bda7fd18e9c8677cb2446ddd099727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, в мире

Песков рассказал, как сотрудники администрации относятся к санкциям

13:04 09.02.2021
 
© Фото : АГН "Москва"Здание Администрации Президента Российской Федерации на Ильинке
Здание Администрации Президента Российской Федерации на Ильинке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против сотрудников администрации президента нельзя назвать ничем иным, кроме как глупостью, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции - это всегда плохо, причем для обеих сторон.
"Вы знаете, что собственно в своей санкционной истерике многие страны дошли до того, что объявили санкции против руководства администрации. Конечно, это ничем иным, как глупостью, назвать невозможно. И конечно, другие работники администрации, да они часто шутят и говорят, что как-то даже неудобно, когда вот такие большие люди находятся под санкциями, ходить не под какими-то ограничениями. Но это шутки, это фигура речи. Но санкции - это всегда плохо", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что многие действительно шутят на эту тему, но в целом говорить, что санкции - это хорошо, неверно.
Он добавил, что, как показывает практика, чаще всего это обоюдоострое оружие, которое бьет не только по интересам тех, против кого рестрикции применяются, но и по интересам тех, кто их применяет.
"Как говорится, нет худа без добра, но конечно, санкции не могут идти на благо. Санкции - это всегда плохо. Другое дело, что мы получаем, живя под какими-то рестрикциями незаконными абсолютно, мы получаем возможность мобилизовать наши внутренние ресурсы и сделать то, что, может быть, в обычных условиях, мы делали бы гораздо дольше", - отметил он.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 12:59
В Кремле оценили идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям
 
РоссияДмитрий ПесковВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния