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Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах
Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:40
2021-02-08T20:21
сибирское отделение ран
андрей фурсенко
новосибирск
новосибирская область
валерий фальков
антон силуанов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.В ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на уровень зарплат. По ее словам, ее зарплата как старшего научного сотрудника сегодня составляет 25 тысяч рублей, также с этого года ей положена надбавка в 6 тысяч рублей."Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются - вот это надо очень хорошо проверить, посмотреть, как принимались решения на уровне ваших учреждений. Этот вопрос сейчас, эту шайбу, я сейчас направлю и министру Фалькову, и министру Силуанову. За последнее время как мы увеличили средства на это направление деятельности?" - сказал на это Путин.Силуанов доложил, что ученые Новосибирской области "обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону", а Проскурина, озвучившая данную проблему, по его словам, работает на полставки. Однако ученая возразила, что она работает полный рабочий день. Тогда Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, каков средний уровень заработной платы в регионе. Тот ответил, что он составляет 39 тысяч рублей."Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. Хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам", - распорядился глава государства.Он отметил, что будет ждать подробный доклад по данной ситуации.Путин также посоветовал обратившейся к нему Проскуриной, если ее после сегодняшнего разговора будут "пытаться ущемлять", сразу звонить " в администрацию президента"."И я с вами переговорю по телефону, соединюсь. Мы доведем до вас возможности, как это сделать", - пообещал он.Глава государства также попросил своего помощника Андрея Фурсенко позвонить ей и свой "телефончик-то оставить".
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"Где деньги, Зин?" – Путин поручил разобраться с зарплатами ученых
Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
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сибирское отделение ран, андрей фурсенко, новосибирск, новосибирская область, валерий фальков, антон силуанов, владимир путин, общество

Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

15:40 08.02.2021 (обновлено: 20:21 08.02.2021)
 
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
В ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на уровень зарплат. По ее словам, ее зарплата как старшего научного сотрудника сегодня составляет 25 тысяч рублей, также с этого года ей положена надбавка в 6 тысяч рублей.
"Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются - вот это надо очень хорошо проверить, посмотреть, как принимались решения на уровне ваших учреждений. Этот вопрос сейчас, эту шайбу, я сейчас направлю и министру Фалькову, и министру Силуанову. За последнее время как мы увеличили средства на это направление деятельности?" - сказал на это Путин.
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Силуанов доложил, что ученые Новосибирской области "обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону", а Проскурина, озвучившая данную проблему, по его словам, работает на полставки. Однако ученая возразила, что она работает полный рабочий день. Тогда Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, каков средний уровень заработной платы в регионе. Тот ответил, что он составляет 39 тысяч рублей.

"Тридцать девять тысяч?" - переспросил президент, отметив, что в таком случае у ученых должна быть зарплата почти 80 тысяч рублей. "78 тысяч должно быть. Где деньги-то?.. Где деньги, Зин?" - уточнил Путин, вновь попросив разъяснений у министра финансов.

"Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. Хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам", - распорядился глава государства.
Он отметил, что будет ждать подробный доклад по данной ситуации.
Путин также посоветовал обратившейся к нему Проскуриной, если ее после сегодняшнего разговора будут "пытаться ущемлять", сразу звонить " в администрацию президента".
"И я с вами переговорю по телефону, соединюсь. Мы доведем до вас возможности, как это сделать", - пообещал он.
Глава государства также попросил своего помощника Андрея Фурсенко позвонить ей и свой "телефончик-то оставить".
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Сибирское отделение РАНАндрей ФурсенкоНовосибирскНовосибирская областьВалерий ФальковАнтон СилуановВладимир ПутинОбщество
 
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