https://ria.ru/20210208/zarplaty-1596529047.html

Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:40

2021-02-08T15:40

2021-02-08T20:21

сибирское отделение ран

андрей фурсенко

новосибирск

новосибирская область

валерий фальков

антон силуанов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.В ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на уровень зарплат. По ее словам, ее зарплата как старшего научного сотрудника сегодня составляет 25 тысяч рублей, также с этого года ей положена надбавка в 6 тысяч рублей."Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются - вот это надо очень хорошо проверить, посмотреть, как принимались решения на уровне ваших учреждений. Этот вопрос сейчас, эту шайбу, я сейчас направлю и министру Фалькову, и министру Силуанову. За последнее время как мы увеличили средства на это направление деятельности?" - сказал на это Путин.Силуанов доложил, что ученые Новосибирской области "обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону", а Проскурина, озвучившая данную проблему, по его словам, работает на полставки. Однако ученая возразила, что она работает полный рабочий день. Тогда Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, каков средний уровень заработной платы в регионе. Тот ответил, что он составляет 39 тысяч рублей."Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. Хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам", - распорядился глава государства.Он отметил, что будет ждать подробный доклад по данной ситуации.Путин также посоветовал обратившейся к нему Проскуриной, если ее после сегодняшнего разговора будут "пытаться ущемлять", сразу звонить " в администрацию президента"."И я с вами переговорю по телефону, соединюсь. Мы доведем до вас возможности, как это сделать", - пообещал он.Глава государства также попросил своего помощника Андрея Фурсенко позвонить ей и свой "телефончик-то оставить".

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

https://ria.ru/20210208/nauka-1596138676.html

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"Где деньги, Зин?" – Путин поручил разобраться с зарплатами ученых Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. 2021-02-08T15:40 true PT1M17S

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сибирское отделение ран, андрей фурсенко, новосибирск, новосибирская область, валерий фальков, антон силуанов, владимир путин, общество