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Минобрнауки проверяет ситуацию с зарплатой пожаловавшейся Путину ученой
Минобрнауки проверяет ситуацию с зарплатой пожаловавшейся Путину ученой
Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T22:05
2021-02-08T22:53
россия
валерий фальков
зарплаты
сибирское отделение ран
антон силуанов
владимир путин
новосибирск
новосибирская область
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной.Ранее в понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тысяч рублей, при этом с начала года ей положена надбавка в шесть тысяч рублей.Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тысяч рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тысяч.Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад.Самой Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо "попытается ущемить".
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россия
новосибирск
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"Где деньги, Зин?" – Путин поручил разобраться с зарплатами ученых
Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
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россия, валерий фальков, зарплаты, сибирское отделение ран, антон силуанов, владимир путин, новосибирск, новосибирская область, общество

Минобрнауки проверяет ситуацию с зарплатой пожаловавшейся Путину ученой

22:05 08.02.2021 (обновлено: 22:53 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной.
"Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги", — сказал министр.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 16:03
Путин поручил кардинально изменить порядок финансирования науки в России
Ранее в понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тысяч рублей, при этом с начала года ей положена надбавка в шесть тысяч рублей.
Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тысяч рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тысяч.
Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад.
Самой Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо "попытается ущемить".
 
РоссияВалерий ФальковЗарплатыСибирское отделение РАНАнтон СилуановВладимир ПутинНовосибирскНовосибирская областьОбщество
 
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