https://ria.ru/20210208/zarplata-1596593906.html

Минобрнауки проверяет ситуацию с зарплатой пожаловавшейся Путину ученой

Минобрнауки проверяет ситуацию с зарплатой пожаловавшейся Путину ученой

Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T22:05

2021-02-08T22:05

2021-02-08T22:53

россия

валерий фальков

зарплаты

сибирское отделение ран

антон силуанов

владимир путин

новосибирск

новосибирская область

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной.Ранее в понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тысяч рублей, при этом с начала года ей положена надбавка в шесть тысяч рублей.Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тысяч рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тысяч.Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад.Самой Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо "попытается ущемить".

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

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новосибирск

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"Где деньги, Зин?" – Путин поручил разобраться с зарплатами ученых Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. 2021-02-08T22:05 true PT1M17S

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россия, валерий фальков, зарплаты, сибирское отделение ран, антон силуанов, владимир путин, новосибирск, новосибирская область, общество