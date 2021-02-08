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В ВГТРК прокомментировали запрет "России-РТР" в Латвии
В ВГТРК прокомментировали запрет "России-РТР" в Латвии
Запрет ретрансляции телеканала "Россия-РТР" ("РТР-Планета") в Латвии нанесет существенный ущерб интересам вещателя, поскольку он зарабатывает на рекламе, однако РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:48
2021-02-08T15:48
медиавойны
вгтрк
латвия
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Запрет ретрансляции телеканала "Россия-РТР" ("РТР-Планета") в Латвии нанесет существенный ущерб интересам вещателя, поскольку он зарабатывает на рекламе, однако зрители смогут продолжить смотреть эфир через интернет и спутник, сообщил РИА Новости директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет."Западный мир вступает в совершенно новое понятие свободы средств массовой информации. Не остался без внимания эпизод предвыборной борьбы в США, когда четыре частных общенациональных, как они утверждают, независимых канала в один и тот же момент прервали выступление тогда еще действующего президента (Дональда) Трампа, чтобы вместо этого дать интервью второстепенного чиновника ФБР в одном как будто нарочито подогнанном по времени высказывании против президента Трампа, естественно. Для любого человека, который мало-мальски знаком с телевизионной технологией, это означает одно: что это распоряжение - прервать трансляцию и дать именно на всех четырех каналах это интервью - было принято неким центром. Другого варианта увидеть невозможно", - прокомментировал происходящее в Латвии Федоров.Представитель ВГТРК, рассуждая о проблеме свободы слова в Европе, также упомянул эпизод, "когда в противоречии с законом и конституцией президент Украины запретил три оппозиционных канала". При этом два посла - США и Великобритании - такой поступок, по словам Федорова, "назвали победой свободы слова над пропагандой".Запрет "РТР-Планеты" Латвия, как уточнил представитель ВГТРК, объясняет тем, "что в некоторых ток-шоу обнаружен так называемый язык ненависти". Это, по мнению Федорова, также является "привычной ситуацией избирательного внимания и избирательного правосудия". "Большой ли ущерб будет нанесен интересам "РТР-Планеты"? В общем-то существенный, потому что мы в трех прибалтийских странах зарабатывали деньги. Каналы очень популярные, их очень хотят видеть, они платные в пакетах. Но они зарабатывают на рекламе, потому что рекламодатели любят размещать свои материалы на наиболее популярных телеканалах, у которых очень хорошие цифровые показатели. Вот этого дохода мы будем лишены, а рекламный рынок Латвии понесет серьезный ущерб", - заявил Федоров.Запретительные меры, как считает глава дирекции международных отношений ВГТРК, используют лишь те, "кто не способен в открытой профессиональной журналистской дискуссии отстоять свои аргументы". "Станет ли наша работа недоступной для латышей и русскоговорящих граждан Латвии? Нет, не станет. Потому что уже набирает силу и очень стала популярной платформа "Смотрим", и в интернете все эти программы можно видеть и отслеживать. Другой момент - это спутниковое телевидение... Все больше и больше людей в этих ситуациях ограничений начинают приобретать спутниковые тарелки, как это в свое время было сделано и на Украине", - добавил Федоров.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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медиавойны, вгтрк, латвия, в мире

В ВГТРК прокомментировали запрет "России-РТР" в Латвии

15:48 08.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание в Тверской области
Цифровое телевещание в Тверской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Запрет ретрансляции телеканала "Россия-РТР" ("РТР-Планета") в Латвии нанесет существенный ущерб интересам вещателя, поскольку он зарабатывает на рекламе, однако зрители смогут продолжить смотреть эфир через интернет и спутник, сообщил РИА Новости директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.
В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
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"Западный мир вступает в совершенно новое понятие свободы средств массовой информации. Не остался без внимания эпизод предвыборной борьбы в США, когда четыре частных общенациональных, как они утверждают, независимых канала в один и тот же момент прервали выступление тогда еще действующего президента (Дональда) Трампа, чтобы вместо этого дать интервью второстепенного чиновника ФБР в одном как будто нарочито подогнанном по времени высказывании против президента Трампа, естественно. Для любого человека, который мало-мальски знаком с телевизионной технологией, это означает одно: что это распоряжение - прервать трансляцию и дать именно на всех четырех каналах это интервью - было принято неким центром. Другого варианта увидеть невозможно", - прокомментировал происходящее в Латвии Федоров.
Представитель ВГТРК, рассуждая о проблеме свободы слова в Европе, также упомянул эпизод, "когда в противоречии с законом и конституцией президент Украины запретил три оппозиционных канала". При этом два посла - США и Великобритании - такой поступок, по словам Федорова, "назвали победой свободы слова над пропагандой".
"Вот в этом новом понимании, что такое свобода слова, и начинает жить мир Запада. Поэтому действия латвийского регулирующего органа для меня не являются чем-то исключительным из этой линейки. Напомню, что до этого в Латвии было принято решение вместо российских крупнейших федеральных телеканалов разной формы собственности запустить два канала: RTVI и Дождь. То есть, знакомить аудиторию Латвии исключительно с оппозиционными российской власти новостями. Запрет "РТР-Планеты" на год лежит в той же самой плоскости", - отметил Федоров.
Запрет "РТР-Планеты" Латвия, как уточнил представитель ВГТРК, объясняет тем, "что в некоторых ток-шоу обнаружен так называемый язык ненависти". Это, по мнению Федорова, также является "привычной ситуацией избирательного внимания и избирательного правосудия". "Большой ли ущерб будет нанесен интересам "РТР-Планеты"? В общем-то существенный, потому что мы в трех прибалтийских странах зарабатывали деньги. Каналы очень популярные, их очень хотят видеть, они платные в пакетах. Но они зарабатывают на рекламе, потому что рекламодатели любят размещать свои материалы на наиболее популярных телеканалах, у которых очень хорошие цифровые показатели. Вот этого дохода мы будем лишены, а рекламный рынок Латвии понесет серьезный ущерб", - заявил Федоров.
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Запретительные меры, как считает глава дирекции международных отношений ВГТРК, используют лишь те, "кто не способен в открытой профессиональной журналистской дискуссии отстоять свои аргументы". "Станет ли наша работа недоступной для латышей и русскоговорящих граждан Латвии? Нет, не станет. Потому что уже набирает силу и очень стала популярной платформа "Смотрим", и в интернете все эти программы можно видеть и отслеживать. Другой момент - это спутниковое телевидение... Все больше и больше людей в этих ситуациях ограничений начинают приобретать спутниковые тарелки, как это в свое время было сделано и на Украине", - добавил Федоров.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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