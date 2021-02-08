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Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на Россию
Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на Россию
Западные страны продолжают предпринимать агрессивные шаги по вмешательству во внутрироссийские дела, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T20:23
2021-02-08T21:14
россия
мария захарова
фонд борьбы с коррупцией
владимир ашурков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны продолжают предпринимать агрессивные шаги по вмешательству во внутрироссийские дела, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Постпредство Польши при Евросоюзе провело онлайн-встречу с представителями так называемой российской оппозиции, речь идет о (руководителе сети региональных "штабов Навального" Леониде) Волкове и (исполнительном директоре ФБК* Владимире) Ашуркове - это тот самый человек, который был запечатлен на кадрах общения с британскими спецслужбами, обсуждая вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы в угоду британским банкам. Вот именно с этими людьми сегодня на площадке постпредства Польши при ЕС прошла конференция", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Там была не только Польша и не только страны ЕС - их было больше 20, но подключились США и Британия. Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют: таким образом продолжают свое незаконное, неправовое, агрессивное наступление на нас. Это череда саморазоблачений Запада", - отметила официальный представитель МИД РФ.Захарова, приводя в пример встречу британского посла с членом ФБК*, ранее уже заявляла, что российские дипломаты не позволяют себе встреч с оппозицией и спецслужбами других стран, в отличие от иностранных коллег. Ранее телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Отмечается, что на записи от 2012 года Ашурков, исполнительный директор ФБК*, запрашивает информацию у британских спецслужб.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210208/zakharova-1596583029.html
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россия, мария захарова, фонд борьбы с коррупцией, владимир ашурков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире

Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на Россию

20:23 08.02.2021 (обновлено: 21:14 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны продолжают предпринимать агрессивные шаги по вмешательству во внутрироссийские дела, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Постпредство Польши при Евросоюзе провело онлайн-встречу с представителями так называемой российской оппозиции, речь идет о (руководителе сети региональных "штабов Навального" Леониде) Волкове и (исполнительном директоре ФБК* Владимире) Ашуркове - это тот самый человек, который был запечатлен на кадрах общения с британскими спецслужбами, обсуждая вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы в угоду британским банкам. Вот именно с этими людьми сегодня на площадке постпредства Польши при ЕС прошла конференция", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Захарова, приводя в пример встречу британского посла с членом ФБК*, ранее уже заявляла, что российские дипломаты не позволяют себе встреч с оппозицией и спецслужбами других стран, в отличие от иностранных коллег. Ранее телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Отмечается, что на записи от 2012 года Ашурков, исполнительный директор ФБК*, запрашивает информацию у британских спецслужб.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РоссияМария ЗахароваФонд борьбы с коррупциейВладимир АшурковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАВ мире
 
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