https://ria.ru/20210208/zapad-1596586127.html

Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на Россию

Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на Россию

Западные страны продолжают предпринимать агрессивные шаги по вмешательству во внутрироссийские дела, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T20:23

2021-02-08T20:23

2021-02-08T21:14

россия

мария захарова

фонд борьбы с коррупцией

владимир ашурков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны продолжают предпринимать агрессивные шаги по вмешательству во внутрироссийские дела, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Постпредство Польши при Евросоюзе провело онлайн-встречу с представителями так называемой российской оппозиции, речь идет о (руководителе сети региональных "штабов Навального" Леониде) Волкове и (исполнительном директоре ФБК* Владимире) Ашуркове - это тот самый человек, который был запечатлен на кадрах общения с британскими спецслужбами, обсуждая вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы в угоду британским банкам. Вот именно с этими людьми сегодня на площадке постпредства Польши при ЕС прошла конференция", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1"."Там была не только Польша и не только страны ЕС - их было больше 20, но подключились США и Британия. Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют: таким образом продолжают свое незаконное, неправовое, агрессивное наступление на нас. Это череда саморазоблачений Запада", - отметила официальный представитель МИД РФ.Захарова, приводя в пример встречу британского посла с членом ФБК*, ранее уже заявляла, что российские дипломаты не позволяют себе встреч с оппозицией и спецслужбами других стран, в отличие от иностранных коллег. Ранее телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Отмечается, что на записи от 2012 года Ашурков, исполнительный директор ФБК*, запрашивает информацию у британских спецслужб.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210208/zakharova-1596583029.html

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595910825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, фонд борьбы с коррупцией, владимир ашурков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире