Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на Россию
20:23 08.02.2021 (обновлено: 21:14 08.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны продолжают предпринимать агрессивные шаги по вмешательству во внутрироссийские дела, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Постпредство Польши при Евросоюзе провело онлайн-встречу с представителями так называемой российской оппозиции, речь идет о (руководителе сети региональных "штабов Навального" Леониде) Волкове и (исполнительном директоре ФБК* Владимире) Ашуркове - это тот самый человек, который был запечатлен на кадрах общения с британскими спецслужбами, обсуждая вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы в угоду британским банкам. Вот именно с этими людьми сегодня на площадке постпредства Польши при ЕС прошла конференция", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Там была не только Польша и не только страны ЕС - их было больше 20, но подключились США и Британия. Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют: таким образом продолжают свое незаконное, неправовое, агрессивное наступление на нас. Это череда саморазоблачений Запада", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Захарова, приводя в пример встречу британского посла с членом ФБК*, ранее уже заявляла, что российские дипломаты не позволяют себе встреч с оппозицией и спецслужбами других стран, в отличие от иностранных коллег. Ранее телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Отмечается, что на записи от 2012 года Ашурков, исполнительный директор ФБК*, запрашивает информацию у британских спецслужб.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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