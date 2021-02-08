https://ria.ru/20210208/zakharchenko-1596522401.html
В Москве госпитализировали экс-полковника Захарченко
В Москве госпитализировали экс-полковника Захарченко
Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко госпитализирован с системным заболеванием, его определили в отделение хирургии больницы на севере Москвы, где... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:06
2021-02-08T15:06
2021-02-08T21:15
россия
дело полковника захарченко
дмитрий захарченко
лефортово
происшествия
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко госпитализирован с системным заболеванием, его определили в отделение хирургии больницы на севере Москвы, где после обследования, возможно, прооперируют.Ранее адвокат Захарченко сообщил РИА Новости, что его клиента перевели из СИЗО в больницу для обследования.Как уточнили агентству в медучреждении, Захарченко "определили во вторую хирургию, по состоянию пока ничего не указано".В январе Потяева сообщила РИА Новости, что у Захарченко "диагностировано довольно серьезное заболевание, которое нуждается в оперативном решении".Ранее Захарченко был этапирован из колонии в "Лефортово". Его второе дело о взятках на 1,4 миллиарда рублей начал рассматривать Пресненский районный суд, продолжение предварительного заседания назначено на 15 февраля.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
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россия, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, лефортово, происшествия
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко
госпитализирован с системным заболеванием, его определили в отделение хирургии больницы на севере Москвы, где после обследования, возможно, прооперируют.
Ранее адвокат Захарченко сообщил РИА Новости, что его клиента перевели из СИЗО в больницу для обследования.
"У него системное заболевание отдельных органов. Мы дважды встречались с ним, обсуждали. Его обследовали врачи самого учреждения и уверяли нас, что будут направлены все запросы для его госпитализации. Это было сделано, и наше обращение, в том числе, тоже имело значение. На сегодняшний день Захарченко госпитализирован в 20-ю больницу, где будет произведен весь комплекс обследований и при необходимости, если будет показано, оперативное вмешательство", — сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Как уточнили агентству в медучреждении, Захарченко "определили во вторую хирургию, по состоянию пока ничего не указано".
В январе Потяева сообщила РИА Новости, что у Захарченко "диагностировано довольно серьезное заболевание, которое нуждается в оперативном решении".
Ранее Захарченко был этапирован из колонии в "Лефортово
". Его второе дело о взятках на 1,4 миллиарда рублей начал рассматривать Пресненский районный суд, продолжение предварительного заседания назначено на 15 февраля.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.