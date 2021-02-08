Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/zaderzhanie-1596452804.html
В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко
В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко
Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщила первый секретарь Саратовского обкома партии, депутат Госдумы Ольга... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:30
2021-02-08T13:35
николай бондаренко
ольга алимова (депутат)
кпрф
госдума рф
саратовская областная дума
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596472192_76:0:1276:675_1920x0_80_0_0_427776e97db66a07a934a0e781f21296.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщила первый секретарь Саратовского обкома партии, депутат Госдумы Ольга Алимова.На канале Бондаренко в YouTube появилось видео, на котором он подтвердил, что полицейские действительно ждали его в подъезде. По словам одного из сотрудников полиции, депутата доставили в отдел для составления административного протокола, так как 31 января он участвовал в несогласованном митинге.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия будет разбираться в случившемся и защищать Бондаренко.Позже стало известно, что после составления протокола саратовский депутат покинул отдел полиции. Материал на него передали во Фрунзенский районный суд Саратова, но заседание по этому поводу пока не назначили.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596472192_248:0:1148:675_1920x0_80_0_0_82e0065ec9960c9911ff3aa31acfe928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай бондаренко, ольга алимова (депутат), кпрф, госдума рф, саратовская областная дума, происшествия

В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко

09:30 08.02.2021 (обновлено: 13:35 08.02.2021)
 
© Фото : КПРФ Саратов Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко у отдела полиции
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко у отдела полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : КПРФ Саратов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщила первый секретарь Саратовского обкома партии, депутат Госдумы Ольга Алимова.

"На данный момент информации немного. Известно только, что полицейские ждали Николая в подъезде", — написала она в Telegram-канале.

На канале Бондаренко в YouTube появилось видео, на котором он подтвердил, что полицейские действительно ждали его в подъезде. По словам одного из сотрудников полиции, депутата доставили в отдел для составления административного протокола, так как 31 января он участвовал в несогласованном митинге.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия будет разбираться в случившемся и защищать Бондаренко.
Позже стало известно, что после составления протокола саратовский депутат покинул отдел полиции. Материал на него передали во Фрунзенский районный суд Саратова, но заседание по этому поводу пока не назначили.
 
Николай БондаренкоОльга Алимова (депутат)КПРФГосдума РФСаратовская областная ДумаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57В России планируют создать центры для одаренных детей во всех регионах
14:55Суд арестовал художника на 25 суток за перфоманс в центре Москвы
14:53В Еврокомиссии прокомментировали возможность новых санкций против России
14:52Главный соперник Эрдогана на президентских выборах создаст свою партию
14:49Мэр Львова призвал жителей расчищать снег на улицах
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
Лента новостейМолния