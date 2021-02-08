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В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко

В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщила первый секретарь Саратовского обкома партии, депутат Госдумы Ольга... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T09:30

2021-02-08T09:30

2021-02-08T13:35

николай бондаренко

ольга алимова (депутат)

кпрф

госдума рф

саратовская областная дума

происшествия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, сообщила первый секретарь Саратовского обкома партии, депутат Госдумы Ольга Алимова.На канале Бондаренко в YouTube появилось видео, на котором он подтвердил, что полицейские действительно ждали его в подъезде. По словам одного из сотрудников полиции, депутата доставили в отдел для составления административного протокола, так как 31 января он участвовал в несогласованном митинге.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия будет разбираться в случившемся и защищать Бондаренко.Позже стало известно, что после составления протокола саратовский депутат покинул отдел полиции. Материал на него передали во Фрунзенский районный суд Саратова, но заседание по этому поводу пока не назначили.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай бондаренко, ольга алимова (депутат), кпрф, госдума рф, саратовская областная дума, происшествия