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В "Яблоке" заявили об отсутствии раскола в партии из-за статьи Явлинского
В "Яблоке" заявили об отсутствии раскола в партии из-за статьи Явлинского
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков раскритиковал предположения о "расколе" в партии после статьи Григория Явлинского об Алексее Навальном. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:23
2021-02-08T15:25
россия
николай рыбаков
алексей навальный
яблоко
госдума рф
григорий явлинский
политика
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков раскритиковал предположения о "расколе" в партии после статьи Григория Явлинского об Алексее Навальном. "Есть около 100 человек из 30 тысяч членов "Яблока", которые не согласны с позицией Явлинского", — пояснил он в беседе с РБК. Рыбаков также подчеркнул, что заявления Явлинского соответствуют партийной позиции."В статье Явлинского еще раз сказано об основных принципах "Яблока". О той России, которую мы хотим построить, — без вождизма, без ненависти, без популизма и национализма. Это и есть программа партии", — напомнил он.Ранее в разговоре с РИА Новости Рыбаков отмечал, что согласен с мнением Явлинского, и серьезных разногласий внутри партии материал о Навальном не вызвал. Он также добавил, что в статье Явлинского нет "ничего нового, чего бы он не писал или не говорил раньше".Григорий Явлинский в статье на своем официальном сайте назвал заявления Навального популизмом и национализмом. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Явлинский подчеркнул, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой.После публикации материала бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о невозможности своего выдвижения в Госдуму от "Яблока". Председатель партии, в свою очередь, отметил, что представители "Яблока" не вели с Ройзманом переговоров по его выдвижению в Госдуму.
https://ria.ru/20210204/zhirinovskiy-1596011720.html
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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россия, николай рыбаков, алексей навальный, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, политика

В "Яблоке" заявили об отсутствии раскола в партии из-за статьи Явлинского

15:23 08.02.2021 (обновлено: 15:25 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Рыбаков
Николай Рыбаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков раскритиковал предположения о "расколе" в партии после статьи Григория Явлинского об Алексее Навальном.
"Есть около 100 человек из 30 тысяч членов "Яблока", которые не согласны с позицией Явлинского", — пояснил он в беседе с РБК.
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Рыбаков также подчеркнул, что заявления Явлинского соответствуют партийной позиции.
"В статье Явлинского еще раз сказано об основных принципах "Яблока". О той России, которую мы хотим построить, — без вождизма, без ненависти, без популизма и национализма. Это и есть программа партии", — напомнил он.
Ранее в разговоре с РИА Новости Рыбаков отмечал, что согласен с мнением Явлинского, и серьезных разногласий внутри партии материал о Навальном не вызвал. Он также добавил, что в статье Явлинского нет "ничего нового, чего бы он не писал или не говорил раньше".
Григорий Явлинский в статье на своем официальном сайте назвал заявления Навального популизмом и национализмом. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Явлинский подчеркнул, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой.
После публикации материала бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о невозможности своего выдвижения в Госдуму от "Яблока". Председатель партии, в свою очередь, отметил, что представители "Яблока" не вели с Ройзманом переговоров по его выдвижению в Госдуму.
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