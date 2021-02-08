https://ria.ru/20210208/yabloko-1596525559.html

В "Яблоке" заявили об отсутствии раскола в партии из-за статьи Явлинского

В "Яблоке" заявили об отсутствии раскола в партии из-за статьи Явлинского

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков раскритиковал предположения о "расколе" в партии после статьи Григория Явлинского об Алексее Навальном. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:23

2021-02-08T15:23

2021-02-08T15:25

россия

николай рыбаков

алексей навальный

яблоко

госдума рф

григорий явлинский

политика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков раскритиковал предположения о "расколе" в партии после статьи Григория Явлинского об Алексее Навальном. "Есть около 100 человек из 30 тысяч членов "Яблока", которые не согласны с позицией Явлинского", — пояснил он в беседе с РБК. Рыбаков также подчеркнул, что заявления Явлинского соответствуют партийной позиции."В статье Явлинского еще раз сказано об основных принципах "Яблока". О той России, которую мы хотим построить, — без вождизма, без ненависти, без популизма и национализма. Это и есть программа партии", — напомнил он.Ранее в разговоре с РИА Новости Рыбаков отмечал, что согласен с мнением Явлинского, и серьезных разногласий внутри партии материал о Навальном не вызвал. Он также добавил, что в статье Явлинского нет "ничего нового, чего бы он не писал или не говорил раньше".Григорий Явлинский в статье на своем официальном сайте назвал заявления Навального популизмом и национализмом. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Явлинский подчеркнул, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой.После публикации материала бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о невозможности своего выдвижения в Госдуму от "Яблока". Председатель партии, в свою очередь, отметил, что представители "Яблока" не вели с Ройзманом переговоров по его выдвижению в Госдуму.

https://ria.ru/20210204/zhirinovskiy-1596011720.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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россия, николай рыбаков, алексей навальный, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, политика