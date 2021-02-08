В "Яблоке" заявили об отсутствии раскола в партии из-за статьи Явлинского
15:23 08.02.2021 (обновлено: 15:25 08.02.2021)
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков раскритиковал предположения о "расколе" в партии после статьи Григория Явлинского об Алексее Навальном.
"Есть около 100 человек из 30 тысяч членов "Яблока", которые не согласны с позицией Явлинского", — пояснил он в беседе с РБК.
Рыбаков также подчеркнул, что заявления Явлинского соответствуют партийной позиции.
"В статье Явлинского еще раз сказано об основных принципах "Яблока". О той России, которую мы хотим построить, — без вождизма, без ненависти, без популизма и национализма. Это и есть программа партии", — напомнил он.
Ранее в разговоре с РИА Новости Рыбаков отмечал, что согласен с мнением Явлинского, и серьезных разногласий внутри партии материал о Навальном не вызвал. Он также добавил, что в статье Явлинского нет "ничего нового, чего бы он не писал или не говорил раньше".
Григорий Явлинский в статье на своем официальном сайте назвал заявления Навального популизмом и национализмом. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Явлинский подчеркнул, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой.
После публикации материала бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о невозможности своего выдвижения в Госдуму от "Яблока". Председатель партии, в свою очередь, отметил, что представители "Яблока" не вели с Ройзманом переговоров по его выдвижению в Госдуму.
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