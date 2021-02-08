https://ria.ru/20210208/vysylka-1596592220.html

Депутат назвал высылку российских дипломатов неадекватной

Депутат назвал высылку российских дипломатов неадекватной

Решение европейских стран выслать российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ является неадекватным и незаконным, поскольку российская сторона не нарушала... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T21:40

2021-02-08T21:40

2021-02-08T21:40

россия

госдума рф

сергей железняк

польша

швеция

германия

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решение европейских стран выслать российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ является неадекватным и незаконным, поскольку российская сторона не нарушала международного права и законодательства государств, в которых она работает, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов.По словам депутата, РФ регулярно сталкиваемся с недружественными действиями западных партнеров, которые считают себя вправе диктовать России внутреннюю и внешнюю политику.

https://ria.ru/20210208/vysylka-1596579465.html

https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596583362.html

россия

польша

швеция

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, сергей железняк, польша, швеция, германия, в мире