https://ria.ru/20210208/vysylka-1596592220.html
Депутат назвал высылку российских дипломатов неадекватной
Депутат назвал высылку российских дипломатов неадекватной
Решение европейских стран выслать российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ является неадекватным и незаконным, поскольку российская сторона не нарушала... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T21:40
2021-02-08T21:40
2021-02-08T21:40
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госдума рф
сергей железняк
польша
швеция
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решение европейских стран выслать российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ является неадекватным и незаконным, поскольку российская сторона не нарушала международного права и законодательства государств, в которых она работает, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов.По словам депутата, РФ регулярно сталкиваемся с недружественными действиями западных партнеров, которые считают себя вправе диктовать России внутреннюю и внешнюю политику.
https://ria.ru/20210208/vysylka-1596579465.html
https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596583362.html
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россия, госдума рф, сергей железняк, польша, швеция, германия, в мире