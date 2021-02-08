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Депутат назвал высылку российских дипломатов неадекватной
Депутат назвал высылку российских дипломатов неадекватной
Решение европейских стран выслать российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ является неадекватным и незаконным, поскольку российская сторона не нарушала... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T21:40
2021-02-08T21:40
россия
госдума рф
сергей железняк
польша
швеция
германия
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решение европейских стран выслать российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ является неадекватным и незаконным, поскольку российская сторона не нарушала международного права и законодательства государств, в которых она работает, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов.По словам депутата, РФ регулярно сталкиваемся с недружественными действиями западных партнеров, которые считают себя вправе диктовать России внутреннюю и внешнюю политику.
https://ria.ru/20210208/vysylka-1596579465.html
https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596583362.html
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россия, госдума рф, сергей железняк, польша, швеция, германия, в мире

Депутат назвал высылку российских дипломатов неадекватной

21:40 08.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" на тему: "Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа". 28 апреля 2017 года
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня на тему: Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа. 28 апреля 2017 года - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решение европейских стран выслать российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ является неадекватным и незаконным, поскольку российская сторона не нарушала международного права и законодательства государств, в которых она работает, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 19:13
МИД назвал необоснованной высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции

"Зеркальный ответ стран, чьи представители оказались в рядах несогласованных протестных шествий, является неадекватным и незаконным, поскольку российские дипломаты не нарушали международного права и законодательства государств, в которых они работают", - сказал политик РИА Новости.

По словам депутата, РФ регулярно сталкиваемся с недружественными действиями западных партнеров, которые считают себя вправе диктовать России внутреннюю и внешнюю политику.

"Наша страна, так же как любое суверенное государство, требует уважения к законам и не приемлет применения экстерриториального принципа к национальному законодательству. Участие в несанкционированных акциях можно считать провокациями, поддержкой подстрекательства к беспорядкам и попыткой расшатать общественный порядок в стране. Попустительство к откровенно недружественному поведению иностранных представителей грозит любому государству экспортом цветной революции", - полагает Железняк.

Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 19:55
Джабаров назвал высылку российских дипломатов попыткой сохранить лицо
 
РоссияГосдума РФСергей ЖелезнякПольшаШвецияГерманияВ мире
 
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