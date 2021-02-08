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МИД назвал необоснованной высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции
МИД назвал необоснованной высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции
Москва считает необоснованным и недружеским шагом высылку дипломатов из Швеции, Германии и Польши, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:13
2021-02-08T23:05
россия
польша
швеция
германия
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва считает необоснованным и недружеским шагом высылку дипломатов из Швеции, Германии и Польши, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".По ее словам, это стало продолжением тех действий, "которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела".Захарова напомнила, что Москва выслала сотрудников европейских посольств и консульств, которых "поймали с поличным".Она также подчеркнула, что решение выслать российских дипломатов из трех европейских стран нельзя назвать зеркальной мерой."Представители загранучреждений этих трех стран были высланы из нашей страны в связи с их участием в той деятельности, которая несовместима с их дипломатическим статусом. Россия не просто об этом заявила и рассказала, но и предоставила факты: фото- и видеоматериалы", — пояснила Захарова в эфире телеканала "Звезда".Ранее 8 февраля министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране. Там подчеркнули, что это стало ответом на действия Москвы 5 февраля.В российском МИД подчеркивали, что приняли решение выслать из страны сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве, участвовавших в несогласованных акциях.
https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596484188.html
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60
россия, польша, швеция, германия, в мире

МИД назвал необоснованной высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции

19:13 08.02.2021 (обновлено: 23:05 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва считает необоснованным и недружеским шагом высылку дипломатов из Швеции, Германии и Польши, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".
По ее словам, это стало продолжением тех действий, "которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела".
Покровский собор и Спасская башня Кремля - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 12:19
В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов
Захарова напомнила, что Москва выслала сотрудников европейских посольств и консульств, которых "поймали с поличным".

"Когда на протяжении нескольких лет коллективный Запад проводил акции по высылке российских сотрудников загранучреждений, никаких материалов нам не передавали. Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактуру, фактические материалы. Мы сказали, что это не политический жест, а обоснованное, с наличием фактов на руках решение".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
официальный представитель МИД
Она также подчеркнула, что решение выслать российских дипломатов из трех европейских стран нельзя назвать зеркальной мерой.
"Представители загранучреждений этих трех стран были высланы из нашей страны в связи с их участием в той деятельности, которая несовместима с их дипломатическим статусом. Россия не просто об этом заявила и рассказала, но и предоставила факты: фото- и видеоматериалы", — пояснила Захарова в эфире телеканала "Звезда".
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 14:55
МИД назвал высылку европейских дипломатов из России вынужденной мерой
Ранее 8 февраля министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране. Там подчеркнули, что это стало ответом на действия Москвы 5 февраля.
В российском МИД подчеркивали, что приняли решение выслать из страны сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве, участвовавших в несогласованных акциях.
 
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