https://ria.ru/20210208/vysylka-1596579465.html

МИД назвал необоснованной высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции

МИД назвал необоснованной высылку дипломатов из Польши, Германии и Швеции

Москва считает необоснованным и недружеским шагом высылку дипломатов из Швеции, Германии и Польши, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T19:13

2021-02-08T19:13

2021-02-08T23:05

россия

польша

швеция

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва считает необоснованным и недружеским шагом высылку дипломатов из Швеции, Германии и Польши, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала "Россия 1".По ее словам, это стало продолжением тех действий, "которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела".Захарова напомнила, что Москва выслала сотрудников европейских посольств и консульств, которых "поймали с поличным".Она также подчеркнула, что решение выслать российских дипломатов из трех европейских стран нельзя назвать зеркальной мерой."Представители загранучреждений этих трех стран были высланы из нашей страны в связи с их участием в той деятельности, которая несовместима с их дипломатическим статусом. Россия не просто об этом заявила и рассказала, но и предоставила факты: фото- и видеоматериалы", — пояснила Захарова в эфире телеканала "Звезда".Ранее 8 февраля министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату в каждой стране. Там подчеркнули, что это стало ответом на действия Москвы 5 февраля.В российском МИД подчеркивали, что приняли решение выслать из страны сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве, участвовавших в несогласованных акциях.

https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596484188.html

https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596387542.html

россия

польша

швеция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, швеция, германия, в мире