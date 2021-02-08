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В Европарламенте назвали высылку Россией дипломатов необоснованной
В Европарламенте назвали высылку Россией дипломатов необоснованной
Группа депутатов Европарламента в совместном заявлении осудила решение России о высылке европейских дипломатов и назвала его необоснованным. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:07
2021-02-08T19:07
россия
европарламент
швеция
москва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Группа депутатов Европарламента в совместном заявлении осудила решение России о высылке европейских дипломатов и назвала его необоснованным.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов.Евродепутаты призвали российские власти "уважать международное право и отменить свое решение".В заявлении указывается, что парламентарии поддерживают свой призыв к странам ЕС о выработке новой стратегии по отношениям с Россией, "которая бы поддерживала российское гражданское общество".
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россия, европарламент, швеция, москва, в мире

В Европарламенте назвали высылку Россией дипломатов необоснованной

19:07 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Группа депутатов Европарламента в совместном заявлении осудила решение России о высылке европейских дипломатов и назвала его необоснованным.
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов.
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"Мы решительным образом осуждаем недавнее решение России о высылке трех европейских дипломатов, представляющих, соответственно, Германию, Польшу и Швецию. Высылка этих дипломатов является совершенно необоснованной и противоречит букве и духу Венской конвенции, которая позволяет дипломатам всеми законными способами устанавливать условия и события в принимающем государстве, а также сообщать об этом правительству направившего их государства", - говорится в заявлении, которое подписал глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, а также докладчик ЕП по России Андрюс Кубилюс и глава делегации комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС и России Рышард Чарнецкий.

Евродепутаты призвали российские власти "уважать международное право и отменить свое решение".
В заявлении указывается, что парламентарии поддерживают свой призыв к странам ЕС о выработке новой стратегии по отношениям с Россией, "которая бы поддерживала российское гражданское общество".
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"Мы приветствуем намерение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля провести обсуждение отношений ЕС с Россией с главами МИД Евросоюза на заседании 22 февраля, которое должно включать согласование новых санкций", - указывается в документе.

 
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