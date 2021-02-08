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В Европарламенте назвали высылку Россией дипломатов необоснованной
В Европарламенте назвали высылку Россией дипломатов необоснованной
Группа депутатов Европарламента в совместном заявлении осудила решение России о высылке европейских дипломатов и назвала его необоснованным. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:07
2021-02-08T19:07
2021-02-08T19:07
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Группа депутатов Европарламента в совместном заявлении осудила решение России о высылке европейских дипломатов и назвала его необоснованным.Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов.Евродепутаты призвали российские власти "уважать международное право и отменить свое решение".В заявлении указывается, что парламентарии поддерживают свой призыв к странам ЕС о выработке новой стратегии по отношениям с Россией, "которая бы поддерживала российское гражданское общество".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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