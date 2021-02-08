https://ria.ru/20210208/vysotskiy-1596491279.html

Экс-главкома ВМФ России Высоцкого похоронили на Троекуровском кладбище

Экс-главкома ВМФ России Высоцкого похоронили на Троекуровском кладбище

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ в 2007-2012 годах адмирал Владимир Высоцкий был похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:50

2021-02-08T12:50

2021-02-08T12:50

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ в 2007-2012 годах адмирал Владимир Высоцкий был похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Высоцкий скончался 5 февраля на 67-м году жизни.Проститься с адмиралом приехали сослуживцы, ветераны флота и действующие военнослужащие, в том числе молодые офицеры, родственники и друзья. В последний путь Высоцкого проводили главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, а также служившие с покойным адмиралы Игорь Касатонов, Олег Бурцев и Лев Сидоренко.Служащие почётного караула дали троекратный залп под гимн России, после чего адмирал был предан земле.Бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов назвал Высоцкого отличным офицером - грамотным, ответственным и высокообразованным. Попов командовал Северным флотом, когда там на должностях первого заместителя, а затем и командующего Кольской флотилией разнородных сил служил Высоцкий. Тогда, по словам Попова, он проявил себя как "высокотребовательный, толковый, ответственный руководитель".Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко рассказал РИА Новости, что Высоцкий прошел все ступени военно-морской службы и дошел до высшей – должности главнокомандующего ВМФ России.За две недели это второй экс-главком ВМФ России, ушедший из жизни: 22 января на 84-м году жизни скончался руководивший флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов.

https://ria.ru/20210205/vysotskiy-1596162643.html

https://ria.ru/20210205/prichina-1596185685.html

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россия, александр попов, вячеслав попов, игорь касатонов, безопасность