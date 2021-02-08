Экс-главкома ВМФ России Высоцкого похоронили на Троекуровском кладбище
© РИА НовостиПохороны бывшего главкома ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ в 2007-2012 годах адмирал Владимир Высоцкий был похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Высоцкий скончался 5 февраля на 67-м году жизни.
Проститься с адмиралом приехали сослуживцы, ветераны флота и действующие военнослужащие, в том числе молодые офицеры, родственники и друзья. В последний путь Высоцкого проводили главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, а также служившие с покойным адмиралы Игорь Касатонов, Олег Бурцев и Лев Сидоренко.
Служащие почётного караула дали троекратный залп под гимн России, после чего адмирал был предан земле.
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Бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов назвал Высоцкого отличным офицером - грамотным, ответственным и высокообразованным. Попов командовал Северным флотом, когда там на должностях первого заместителя, а затем и командующего Кольской флотилией разнородных сил служил Высоцкий. Тогда, по словам Попова, он проявил себя как "высокотребовательный, толковый, ответственный руководитель".
"Он и сейчас, находясь в отставке, работал на ответственном участке. Я оцениваю его глубоко положительно, считаю, что это настоящий офицер, настоящий адмирал, твердый, со своим мнением. Это большая потеря Военно-морского флота сейчас", - добавил Попов.
Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко рассказал РИА Новости, что Высоцкий прошел все ступени военно-морской службы и дошел до высшей – должности главнокомандующего ВМФ России.
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"Этот факт говорит уже сам за себя. При этом он служил и на Тихоокеанском флоте, и на Балтике был заместителем командующего, и возглавлял мощнейший ракетно-ядерный Северный флот", - заметил Кравченко.
За две недели это второй экс-главком ВМФ России, ушедший из жизни: 22 января на 84-м году жизни скончался руководивший флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов.