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Экс-главкома ВМФ России Высоцкого похоронили на Троекуровском кладбище
Экс-главкома ВМФ России Высоцкого похоронили на Троекуровском кладбище
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ в 2007-2012 годах адмирал Владимир Высоцкий был похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:50
2021-02-08T12:50
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ в 2007-2012 годах адмирал Владимир Высоцкий был похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Высоцкий скончался 5 февраля на 67-м году жизни.Проститься с адмиралом приехали сослуживцы, ветераны флота и действующие военнослужащие, в том числе молодые офицеры, родственники и друзья. В последний путь Высоцкого проводили главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, а также служившие с покойным адмиралы Игорь Касатонов, Олег Бурцев и Лев Сидоренко.Служащие почётного караула дали троекратный залп под гимн России, после чего адмирал был предан земле.Бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов назвал Высоцкого отличным офицером - грамотным, ответственным и высокообразованным. Попов командовал Северным флотом, когда там на должностях первого заместителя, а затем и командующего Кольской флотилией разнородных сил служил Высоцкий. Тогда, по словам Попова, он проявил себя как "высокотребовательный, толковый, ответственный руководитель".Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко рассказал РИА Новости, что Высоцкий прошел все ступени военно-морской службы и дошел до высшей – должности главнокомандующего ВМФ России.За две недели это второй экс-главком ВМФ России, ушедший из жизни: 22 января на 84-м году жизни скончался руководивший флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов.
https://ria.ru/20210205/vysotskiy-1596162643.html
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россия, александр попов, вячеслав попов, игорь касатонов, безопасность

Экс-главкома ВМФ России Высоцкого похоронили на Троекуровском кладбище

12:50 08.02.2021
 
© РИА НовостиПохороны бывшего главкома ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого на Троекуровском кладбище в Москве
Похороны бывшего главкома ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ в 2007-2012 годах адмирал Владимир Высоцкий был похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Высоцкий скончался 5 февраля на 67-м году жизни.
Проститься с адмиралом приехали сослуживцы, ветераны флота и действующие военнослужащие, в том числе молодые офицеры, родственники и друзья. В последний путь Высоцкого проводили главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, а также служившие с покойным адмиралы Игорь Касатонов, Олег Бурцев и Лев Сидоренко.
Служащие почётного караула дали троекратный залп под гимн России, после чего адмирал был предан земле.
Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Высоцкий во время заседания Морской коллегии при правительстве РФ. 2011 год - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 13:24
Биография Владимира Высоцкого
Бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов назвал Высоцкого отличным офицером - грамотным, ответственным и высокообразованным. Попов командовал Северным флотом, когда там на должностях первого заместителя, а затем и командующего Кольской флотилией разнородных сил служил Высоцкий. Тогда, по словам Попова, он проявил себя как "высокотребовательный, толковый, ответственный руководитель".
"Он и сейчас, находясь в отставке, работал на ответственном участке. Я оцениваю его глубоко положительно, считаю, что это настоящий офицер, настоящий адмирал, твердый, со своим мнением. Это большая потеря Военно-морского флота сейчас", - добавил Попов.
Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко рассказал РИА Новости, что Высоцкий прошел все ступени военно-морской службы и дошел до высшей – должности главнокомандующего ВМФ России.
Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Высоцкий - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 15:06
Вдова адмирала Высоцкого назвала причину его смерти
"Этот факт говорит уже сам за себя. При этом он служил и на Тихоокеанском флоте, и на Балтике был заместителем командующего, и возглавлял мощнейший ракетно-ядерный Северный флот", - заметил Кравченко.
За две недели это второй экс-главком ВМФ России, ушедший из жизни: 22 января на 84-м году жизни скончался руководивший флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов.
 
РоссияАлександр ПоповВячеслав ПоповИгорь КасатоновБезопасность
 
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