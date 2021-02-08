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Минобрнауки назвало сроки возвращения большинства вузов к очной работе
Минобрнауки назвало сроки возвращения большинства вузов к очной работе
Минобрнауки РФ надеется, что к началу марта подавляющее большинство вузов вернутся к очной работе, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:28
2021-02-08T17:28
2021-02-08T17:44
навигатор абитуриента
валерий фальков
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ надеется, что к началу марта подавляющее большинство вузов вернутся к очной работе, заявил глава ведомства Валерий Фальков.Министр пообещал, что возвращение к привычному учебному ритму будет последовательным. 8 февраля – первый день, когда в соответствии с приказом Минобрнауки, вузам рекомендовано, с учетом улучшения эпидемиологической обстановки, постепенно снимать ограничения.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество