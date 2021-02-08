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Минобрнауки назвало сроки возвращения большинства вузов к очной работе
Минобрнауки назвало сроки возвращения большинства вузов к очной работе
Минобрнауки РФ надеется, что к началу марта подавляющее большинство вузов вернутся к очной работе, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:28
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валерий фальков
россия
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общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ надеется, что к началу марта подавляющее большинство вузов вернутся к очной работе, заявил глава ведомства Валерий Фальков.Министр пообещал, что возвращение к привычному учебному ритму будет последовательным. 8 февраля – первый день, когда в соответствии с приказом Минобрнауки, вузам рекомендовано, с учетом улучшения эпидемиологической обстановки, постепенно снимать ограничения.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество

Минобрнауки назвало сроки возвращения большинства вузов к очной работе

17:28 08.02.2021 (обновлено: 17:44 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПреподаватель во время лекции в аудитории МГУ
Преподаватель во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ надеется, что к началу марта подавляющее большинство вузов вернутся к очной работе, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Министр пообещал, что возвращение к привычному учебному ритму будет последовательным. 8 февраля – первый день, когда в соответствии с приказом Минобрнауки, вузам рекомендовано, с учетом улучшения эпидемиологической обстановки, постепенно снимать ограничения.
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"И если мы с вами посмотрим, то еще по состоянию на пятницу у нас в дистанционном, или вернее в удаленном, формате учились студенты примерно 37% вузов и филиалов. У нас 1258 всего вузов и филиалов, из них 468, по-моему, как раз только удаленно организовали обучение. Сейчас с каждым днем все больше наших университетов будет возвращаться к привычному ритму. И я надеюсь, что где-то в первых числах марта это будет подавляющее большинство", - сказал Фальков в эфире канала "Россия 24".

 
Навигатор абитуриентаВалерий ФальковРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
 
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