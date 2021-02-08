Минобрнауки назвало сроки возвращения большинства вузов к очной работе

"И если мы с вами посмотрим, то еще по состоянию на пятницу у нас в дистанционном, или вернее в удаленном, формате учились студенты примерно 37% вузов и филиалов. У нас 1258 всего вузов и филиалов, из них 468, по-моему, как раз только удаленно организовали обучение. Сейчас с каждым днем все больше наших университетов будет возвращаться к привычному ритму. И я надеюсь, что где-то в первых числах марта это будет подавляющее большинство", - сказал Фальков в эфире канала "Россия 24".