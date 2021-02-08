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Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
Активная деятельность вулканов на территории Камчатского края может привести к попаданию пепла в двигатели самолетов и аварийным ситуациям на воздушном... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:24
2021-02-08T14:56
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Активная деятельность вулканов на территории Камчатского края может привести к попаданию пепла в двигатели самолетов и аварийным ситуациям на воздушном транспорте, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."В случае повторных выбросов пепла и попадания его в двигатели воздушных судов вероятно возникновение аварийных ситуаций на воздушном транспорте. Главному управлению МЧС по Камчатскому краю рекомендуется оперативно информировать авиакомпании о поведении активных вулканов полуострова и вероятных угрозах безопасности авиаполетов", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова заместителя начальника института Владимира Мошкова.Ученые отмечают, что в настоящее время вулканическая активность на Дальнем Востоке продолжается. "В Камчатском крае 24 января вулкан Ключевской выбросил столб пепла на шесть с половиной километров", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке

14:24 08.02.2021 (обновлено: 14:56 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на действующий вулкан Карымский на Камчатке
Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Активная деятельность вулканов на территории Камчатского края может привести к попаданию пепла в двигатели самолетов и аварийным ситуациям на воздушном транспорте, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В случае повторных выбросов пепла и попадания его в двигатели воздушных судов вероятно возникновение аварийных ситуаций на воздушном транспорте. Главному управлению МЧС по Камчатскому краю рекомендуется оперативно информировать авиакомпании о поведении активных вулканов полуострова и вероятных угрозах безопасности авиаполетов", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова заместителя начальника института Владимира Мошкова.
Ученые отмечают, что в настоящее время вулканическая активность на Дальнем Востоке продолжается. "В Камчатском крае 24 января вулкан Ключевской выбросил столб пепла на шесть с половиной километров", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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