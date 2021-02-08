https://ria.ru/20210208/vopros-1596466860.html

Журналистка Березовская не чувствует вины за заданный Медведчуку вопрос

Журналистка Березовская не чувствует вины за заданный Медведчуку вопрос

Украинская журналистка Алена Березовская заявила РИА Новости, что не чувствует никакой вины за то, что задала главе политсовета партии "Оппозиционная платформа... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:06

2021-02-08T11:06

2021-02-08T14:42

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинская журналистка Алена Березовская заявила РИА Новости, что не чувствует никакой вины за то, что задала главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку вопрос, из-за которого ей грозит уголовное дело.По словам Березовской, во время интервью для телеканала RT она спросила у Медведчука: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?" После этого СБУ начала проверку в отношении журналистки.Она добавила, что теперь не чувствует себя в безопасности. По ее мнению, СБУ вправе проводить проверку, но "нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения".Решение СБУ о проверке журналистка связала с закрытием на Украине нескольких оппозиционных телеканалов.Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а в 2014 году переехала в Россию и до 2016-го была главным редактором сайта "Украина.ру". На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от фракции ОПЗЖ Тараса Козака. Все три канала считаются оппозиционными, их ассоциируют с ОПЗЖ и Медведчуком. Среди санкций: блокирование активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы. Каналы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Кроме того, с лета 2014 года на Украине запрещены десятки российских каналов, в том числе Первый, "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных — "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценивали как наступление на свободу СМИ.

https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html

https://ria.ru/20210201/blogersha-1595563033.html

https://ria.ru/20210129/artisty-1595146474.html

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