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Медиавойны
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Журналистка Березовская не чувствует вины за заданный Медведчуку вопрос
Журналистка Березовская не чувствует вины за заданный Медведчуку вопрос
Украинская журналистка Алена Березовская заявила РИА Новости, что не чувствует никакой вины за то, что задала главе политсовета партии "Оппозиционная платформа... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:06
2021-02-08T14:42
медиавойны
телеканал rt
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первый канал (телеканал)
рен-тв (телеканал)
россия
страна.ua
112 украина
алена березовская
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинская журналистка Алена Березовская заявила РИА Новости, что не чувствует никакой вины за то, что задала главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку вопрос, из-за которого ей грозит уголовное дело.По словам Березовской, во время интервью для телеканала RT она спросила у Медведчука: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?" После этого СБУ начала проверку в отношении журналистки.Она добавила, что теперь не чувствует себя в безопасности. По ее мнению, СБУ вправе проводить проверку, но "нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения".Решение СБУ о проверке журналистка связала с закрытием на Украине нескольких оппозиционных телеканалов.Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а в 2014 году переехала в Россию и до 2016-го была главным редактором сайта "Украина.ру". На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от фракции ОПЗЖ Тараса Козака. Все три канала считаются оппозиционными, их ассоциируют с ОПЗЖ и Медведчуком. Среди санкций: блокирование активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы. Каналы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Кроме того, с лета 2014 года на Украине запрещены десятки российских каналов, в том числе Первый, "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных — "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценивали как наступление на свободу СМИ.
https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html
https://ria.ru/20210201/blogersha-1595563033.html
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телеканал rt, россия-24 (телеканал), первый канал (телеканал), рен-тв (телеканал), россия, страна.ua, 112 украина , алена березовская, служба безопасности украины, владимир зеленский, павел шеремет, украина, в мире

Журналистка Березовская не чувствует вины за заданный Медведчуку вопрос

11:06 08.02.2021 (обновлено: 14:42 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор информационно-аналитического издания "Украина.РУ" Алена Березовская
Главный редактор информационно-аналитического издания Украина.РУ Алена Березовская - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинская журналистка Алена Березовская заявила РИА Новости, что не чувствует никакой вины за то, что задала главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку вопрос, из-за которого ей грозит уголовное дело.
По словам Березовской, во время интервью для телеканала RT она спросила у Медведчука: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?" После этого СБУ начала проверку в отношении журналистки.

"Вины за собой я не чувствую. Каждый человек имеет право на собственное мировоззрение. Власть должна слышать всех. Если чье-то мнение идет вразрез с позицией власти, это не значит, что человек должен быть подвергнут гонениям, независимо от того, это журналист, шахтер или представитель бизнеса. А что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе", — сказала Березовская.

Она добавила, что теперь не чувствует себя в безопасности. По ее мнению, СБУ вправе проводить проверку, но "нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения".
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"Началась полная зачистка информационного поля. Зеленский это произнес публично. Последствия вы видите", — заключила Березовская.

Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а в 2014 году переехала в Россию и до 2016-го была главным редактором сайта "Украина.ру".
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Кроме того, с лета 2014 года на Украине запрещены десятки российских каналов, в том числе Первый, "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных — "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценивали как наступление на свободу СМИ.
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МедиавойныТелеканал RTРоссия-24 (телеканал)Первый канал (телеканал)РЕН-ТВ (телеканал)РоссияСтрана.ua112 УкраинаАлена БерезовскаяСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийПавел ШереметУкраинаВ мире
 
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