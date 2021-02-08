Журналистка Березовская не чувствует вины за заданный Медведчуку вопрос
11:06 08.02.2021 (обновлено: 14:42 08.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор информационно-аналитического издания "Украина.РУ" Алена Березовская
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинская журналистка Алена Березовская заявила РИА Новости, что не чувствует никакой вины за то, что задала главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку вопрос, из-за которого ей грозит уголовное дело.
По словам Березовской, во время интервью для телеканала RT она спросила у Медведчука: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?" После этого СБУ начала проверку в отношении журналистки.
"Вины за собой я не чувствую. Каждый человек имеет право на собственное мировоззрение. Власть должна слышать всех. Если чье-то мнение идет вразрез с позицией власти, это не значит, что человек должен быть подвергнут гонениям, независимо от того, это журналист, шахтер или представитель бизнеса. А что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе", — сказала Березовская.
Она добавила, что теперь не чувствует себя в безопасности. По ее мнению, СБУ вправе проводить проверку, но "нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения".
Решение СБУ о проверке журналистка связала с закрытием на Украине нескольких оппозиционных телеканалов.
"Началась полная зачистка информационного поля. Зеленский это произнес публично. Последствия вы видите", — заключила Березовская.
Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а в 2014 году переехала в Россию и до 2016-го была главным редактором сайта "Украина.ру".
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На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от фракции ОПЗЖ Тараса Козака. Все три канала считаются оппозиционными, их ассоциируют с ОПЗЖ и Медведчуком. Среди санкций: блокирование активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы. Каналы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Кроме того, с лета 2014 года на Украине запрещены десятки российских каналов, в том числе Первый, "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных — "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценивали как наступление на свободу СМИ.