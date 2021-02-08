Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/vooruzheniya-1596468049.html
Посол рассказал об интересе Тегерана к российской военной продукции
Посол рассказал об интересе Тегерана к российской военной продукции
Москва получает от Тегерана обращения по российской военной продукции, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:12
2021-02-08T12:48
россия
леван джагарян
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Москва получает от Тегерана обращения по российской военной продукции, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян."Несомненно, завершение 18 октября 2020 года действия известных ограничений в отношении Ирана позволяет вести конструктивный диалог и рассматривать поступающие обращения иранской стороны по всей номенклатуре продукции военного назначения, производимой в России", - сказал посол.По его словам, положительный опыт реализации проектов в военно-технической сфере вселяет оптимизм в реализацию подобного рода сотрудничества в дальнейшем.Джагарян также подчеркнул, что в вопросах взаимодействия с Тегераном Москва будет принимать решения в соответствии со своими интересами.Тегеран с 18 октября 2020 года получил возможность продавать и покупать вооружение, до этого действовал разрешительный порядок поставки в Иран вооружений, регламентированный ядерной сделкой. Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщал ранее, что страна будет в большей степени продавать продукцию военного назначения, а не покупать ее. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Исламская Республика за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.Читайте полный текст интервью Левана Джагаряна &gt;&gt;
https://ria.ru/20200706/1573962655.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, леван джагарян, иран, в мире

Посол рассказал об интересе Тегерана к российской военной продукции

11:12 08.02.2021 (обновлено: 12:48 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Москва получает от Тегерана обращения по российской военной продукции, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян.
"Несомненно, завершение 18 октября 2020 года действия известных ограничений в отношении Ирана позволяет вести конструктивный диалог и рассматривать поступающие обращения иранской стороны по всей номенклатуре продукции военного назначения, производимой в России", - сказал посол.
По его словам, положительный опыт реализации проектов в военно-технической сфере вселяет оптимизм в реализацию подобного рода сотрудничества в дальнейшем.
Джагарян также подчеркнул, что в вопросах взаимодействия с Тегераном Москва будет принимать решения в соответствии со своими интересами.
Тегеран с 18 октября 2020 года получил возможность продавать и покупать вооружение, до этого действовал разрешительный порядок поставки в Иран вооружений, регламентированный ядерной сделкой. Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщал ранее, что страна будет в большей степени продавать продукцию военного назначения, а не покупать ее. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Исламская Республика за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля 2020, 16:03
В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения
Читайте полный текст интервью Левана Джагаряна >>
 
РоссияЛеван ДжагарянИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55Суд арестовал художника на 25 суток за перфоманс в центре Москвы
14:53В Еврокомиссии прокомментировали возможность новых санкций против России
14:52Главный соперник Эрдогана на президентских выборах создаст свою партию
14:49Мэр Львова призвал жителей расчищать снег на улицах
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
Лента новостейМолния