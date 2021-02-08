https://ria.ru/20210208/vooruzheniya-1596468049.html

Посол рассказал об интересе Тегерана к российской военной продукции

Посол рассказал об интересе Тегерана к российской военной продукции

Москва получает от Тегерана обращения по российской военной продукции, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:12

2021-02-08T11:12

2021-02-08T12:48

россия

леван джагарян

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 8 фев – РИА Новости. Москва получает от Тегерана обращения по российской военной продукции, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян."Несомненно, завершение 18 октября 2020 года действия известных ограничений в отношении Ирана позволяет вести конструктивный диалог и рассматривать поступающие обращения иранской стороны по всей номенклатуре продукции военного назначения, производимой в России", - сказал посол.По его словам, положительный опыт реализации проектов в военно-технической сфере вселяет оптимизм в реализацию подобного рода сотрудничества в дальнейшем.Джагарян также подчеркнул, что в вопросах взаимодействия с Тегераном Москва будет принимать решения в соответствии со своими интересами.Тегеран с 18 октября 2020 года получил возможность продавать и покупать вооружение, до этого действовал разрешительный порядок поставки в Иран вооружений, регламентированный ядерной сделкой. Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщал ранее, что страна будет в большей степени продавать продукцию военного назначения, а не покупать ее. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Исламская Республика за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.Читайте полный текст интервью Левана Джагаряна >>

https://ria.ru/20200706/1573962655.html

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2021

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россия, леван джагарян, иран, в мире