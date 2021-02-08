В Симферополе отметили снижение запасов в водохранилищах
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Запасы в двух крупных водохранилищах, снабжающих Симферополь, продолжают снижаться, сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
"Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодня имеет всего 7% от запасов воды, Партизанское – 14%. Аянское – 26%, но оно столь мало, что серьезно эти запасы мы не воспринимаем", - сказал Баженов на совещании в крымском правительстве.
По его словам, продолжается работа по переводу снабжения города водой из подземных источников.
"Артезианская вода, подаваемая в город, уже стала значительно доминировать и превышать в сравнении с водой из водохранилищ", - отметил Баженов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.