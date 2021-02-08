https://ria.ru/20210208/vodokhranilischa-1596469230.html

В Симферополе отметили снижение запасов в водохранилищах

В Симферополе отметили снижение запасов в водохранилищах

Запасы в двух крупных водохранилищах, снабжающих Симферополь, продолжают снижаться, сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:17

2021-02-08T11:17

2021-02-08T11:17

россия

симферополь

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591509249_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_337a96add9894c7fc10ee4c8aa4823e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Запасы в двух крупных водохранилищах, снабжающих Симферополь, продолжают снижаться, сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.По его словам, продолжается работа по переводу снабжения города водой из подземных источников."Артезианская вода, подаваемая в город, уже стала значительно доминировать и превышать в сравнении с водой из водохранилищ", - отметил Баженов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/aksenov-1593477756.html

россия

симферополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, симферополь, украина, общество