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В Симферополе отметили снижение запасов в водохранилищах
В Симферополе отметили снижение запасов в водохранилищах
Запасы в двух крупных водохранилищах, снабжающих Симферополь, продолжают снижаться, сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:17
2021-02-08T11:17
россия
симферополь
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Запасы в двух крупных водохранилищах, снабжающих Симферополь, продолжают снижаться, сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.По его словам, продолжается работа по переводу снабжения города водой из подземных источников."Артезианская вода, подаваемая в город, уже стала значительно доминировать и превышать в сравнении с водой из водохранилищ", - отметил Баженов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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россия, симферополь, украина, общество

В Симферополе отметили снижение запасов в водохранилищах

11:17 08.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАянское водохранилище в Крыму
Аянское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Запасы в двух крупных водохранилищах, снабжающих Симферополь, продолжают снижаться, сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
"Запасы воды в водохранилищах продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодня имеет всего 7% от запасов воды, Партизанское – 14%. Аянское – 26%, но оно столь мало, что серьезно эти запасы мы не воспринимаем", - сказал Баженов на совещании в крымском правительстве.
По его словам, продолжается работа по переводу снабжения города водой из подземных источников.
"Артезианская вода, подаваемая в город, уже стала значительно доминировать и превышать в сравнении с водой из водохранилищ", - отметил Баженов.
Аянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 11:42
"Не ждать чудес". Аксенов указал, как решить проблему с водой в Крыму
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
 
РоссияСимферопольУкраинаОбщество
 
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