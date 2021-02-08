В Томске водитель автобуса наехал на школьницу
НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка в Томске, выходя из автобуса, попала под его заднее колесо, водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП, сообщает в понедельник УМВД по Томской области.
"Около 08.45 (04.45) на проспекте Фрунзе, 107, по предварительным данным, 63-летний мужчина-водитель автобуса ПАЗ, при посадке и высадке пассажиров, не убедился в безопасности и начал движение от остановочного комплекса, в результате чего произошло падение несовершеннолетнего пассажира, выходящего из автобуса. После чего на ребенка совершен наезд задним колесом автобуса", - говорится в сообщении.
В УМВД пояснили, что после наезда водитель покинул место происшествия, но позже его нашли полицейские. Девочку, которая судя по видеоролику полиции, серьезно не пострадала, для осмотра доставили в больницу.
"На месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. Водитель автобуса будет привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП", - рассказали в УМВД.