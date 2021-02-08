https://ria.ru/20210208/voditel-1596479327.html

В Томске водитель автобуса наехал на школьницу

В Томске водитель автобуса наехал на школьницу

Тринадцатилетняя девочка в Томске, выходя из автобуса, попала под его заднее колесо, водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП, сообщает в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:01

2021-02-08T12:01

2021-02-08T12:01

томск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка в Томске, выходя из автобуса, попала под его заднее колесо, водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП, сообщает в понедельник УМВД по Томской области.В УМВД пояснили, что после наезда водитель покинул место происшествия, но позже его нашли полицейские. Девочку, которая судя по видеоролику полиции, серьезно не пострадала, для осмотра доставили в больницу.

https://ria.ru/20210207/dtp-1596425723.html

томск

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томск, томская область, происшествия