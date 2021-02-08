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В Томске водитель автобуса наехал на школьницу
В Томске водитель автобуса наехал на школьницу
Тринадцатилетняя девочка в Томске, выходя из автобуса, попала под его заднее колесо, водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП, сообщает в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:01
2021-02-08T12:01
томск
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка в Томске, выходя из автобуса, попала под его заднее колесо, водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП, сообщает в понедельник УМВД по Томской области.В УМВД пояснили, что после наезда водитель покинул место происшествия, но позже его нашли полицейские. Девочку, которая судя по видеоролику полиции, серьезно не пострадала, для осмотра доставили в больницу.
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томск, томская область, происшествия

В Томске водитель автобуса наехал на школьницу

12:01 08.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка в Томске, выходя из автобуса, попала под его заднее колесо, водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП, сообщает в понедельник УМВД по Томской области.
"Около 08.45 (04.45) на проспекте Фрунзе, 107, по предварительным данным, 63-летний мужчина-водитель автобуса ПАЗ, при посадке и высадке пассажиров, не убедился в безопасности и начал движение от остановочного комплекса, в результате чего произошло падение несовершеннолетнего пассажира, выходящего из автобуса. После чего на ребенка совершен наезд задним колесом автобуса", - говорится в сообщении.
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В УМВД пояснили, что после наезда водитель покинул место происшествия, но позже его нашли полицейские. Девочку, которая судя по видеоролику полиции, серьезно не пострадала, для осмотра доставили в больницу.
"На месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. Водитель автобуса будет привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП", - рассказали в УМВД.
 
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