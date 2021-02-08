https://ria.ru/20210208/voda-1596507782.html

В Пермском крае проверят данные об отсутствии воды в деревне

В Пермском крае проверят данные об отсутствии воды в деревне

Прокуратура Пермского края проверяет информацию об отсутствии воды в деревне Мыльники Кунгурского района, где люди растапливают снег и используют дождевую воду, РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:08

2021-02-08T14:08

2021-02-08T14:08

кунгурский район

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Пермского края проверяет информацию об отсутствии воды в деревне Мыльники Кунгурского района, где люди растапливают снег и используют дождевую воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого надзорного ведомства.Ранее в соцсети появилась информация, что в деревне Мыльники, где живут около 100 человек, нет воды, поэтому люди "топят снег и пьют дождевую воду". Некоторые ездят по семь километров в город за бутилированной водой.Деревня Мыльники находится на территории Неволинского сельского поселения. Глава поселения Валерий Солодуха не смог оперативно прокомментировать РИА Новости ситуацию, отметив, что "информация в соцсети искажена".

https://ria.ru/20210208/derevnya-1596189864.html

кунгурский район

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кунгурский район, пермский край, происшествия