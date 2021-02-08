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В Крыму подтвердили запасы подземных источников воды
В Крыму подтвердили запасы подземных источников воды
Запасы подземных источников воды, необходимые для снабжения Симферополя, подтвердились, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:27
2021-02-08T11:27
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Запасы подземных источников воды, необходимые для снабжения Симферополя, подтвердились, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Мы смотрим, какой дебит дадут после раскачки скважины, чтобы понимать, какой объем воды будет подаваться на постоянной основе. Пока мы идем в графике. Те цифры по объему добываемой воды, на которые мы рассчитывали, подтверждаются, а в некоторых случаях есть незначительные превышения", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.По его словам, в республике продолжается бурение новых скважин, чтобы перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210118/voda-1593467633.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму подтвердили запасы подземных источников воды

11:27 08.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУлица Карла Маркса в Симферополе
Улица Карла Маркса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Запасы подземных источников воды, необходимые для снабжения Симферополя, подтвердились, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Мы смотрим, какой дебит дадут после раскачки скважины, чтобы понимать, какой объем воды будет подаваться на постоянной основе. Пока мы идем в графике. Те цифры по объему добываемой воды, на которые мы рассчитывали, подтверждаются, а в некоторых случаях есть незначительные превышения", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 10:59
Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в проблеме с водой в Крыму
По его словам, в республике продолжается бурение новых скважин, чтобы перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 12:06
Крым к 2024 году получит полную водную автономию, заявил Константинов
 
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
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