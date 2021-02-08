Вильфанд спрогнозировал смягчение мороза в Европейской России на выходных
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Повышение аномально низких температур на Европейской части России произойдет на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Холод идет на всю Европейскую территорию России. Это и Северо-Западный, и Центральный, и Южный федеральные округа, Северо-Кавказский федеральный округ. Очень сильный холод в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах и в Западной Сибири… Отклонения от нормы будут составлять 8-12 градусов, в некоторый районах на Урале, в Заволжье до 13-14 градусов… До конца рабочей недели аномалии очень низкие… На выходных отклонения будут отрицательными, но очень сильный мороз смягчится", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что максимальна аномалия придется на вторник-среду. Например, ночные температуры в Московской области будут около минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях до минус 32. Днем в выходные максимальные температуры будут минус 10 градусов.