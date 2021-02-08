Вильфанд спрогнозировал смягчение мороза в Европейской России на выходных

"Холод идет на всю Европейскую территорию России. Это и Северо-Западный, и Центральный, и Южный федеральные округа, Северо-Кавказский федеральный округ. Очень сильный холод в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах и в Западной Сибири… Отклонения от нормы будут составлять 8-12 градусов, в некоторый районах на Урале, в Заволжье до 13-14 градусов… До конца рабочей недели аномалии очень низкие… На выходных отклонения будут отрицательными, но очень сильный мороз смягчится", - сказал Вильфанд.