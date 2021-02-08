Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/vilfand-1596436614.html
Вильфанд спрогнозировал смягчение мороза в Европейской России на выходных
Вильфанд спрогнозировал смягчение мороза в Европейской России на выходных
Повышение аномально низких температур на Европейской части России произойдет на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:45
2021-02-08T00:45
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_0:45:3118:1799_1920x0_80_0_0_5fbb78c8db580b9cbcbfa94b3a22b0a9.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Повышение аномально низких температур на Европейской части России произойдет на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что максимальна аномалия придется на вторник-среду. Например, ночные температуры в Московской области будут около минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях до минус 32. Днем в выходные максимальные температуры будут минус 10 градусов.
https://ria.ru/20210208/pogoda-1596434928.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_ed1dc523ccc54043654de73dd8def047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд спрогнозировал смягчение мороза в Европейской России на выходных

00:45 08.02.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Повышение аномально низких температур на Европейской части России произойдет на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Холод идет на всю Европейскую территорию России. Это и Северо-Западный, и Центральный, и Южный федеральные округа, Северо-Кавказский федеральный округ. Очень сильный холод в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах и в Западной Сибири… Отклонения от нормы будут составлять 8-12 градусов, в некоторый районах на Урале, в Заволжье до 13-14 градусов… До конца рабочей недели аномалии очень низкие… На выходных отклонения будут отрицательными, но очень сильный мороз смягчится", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что максимальна аномалия придется на вторник-среду. Например, ночные температуры в Московской области будут около минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях до минус 32. Днем в выходные максимальные температуры будут минус 10 градусов.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
00:09
В Гидрометцентре предупредили об опасном погодном явлении
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55Суд арестовал художника на 25 суток за перфоманс в центре Москвы
14:53В Еврокомиссии прокомментировали возможность новых санкций против России
14:52Главный соперник Эрдогана на президентских выборах создаст свою партию
14:49Мэр Львова призвал жителей расчищать снег на улицах
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
Лента новостейМолния