Здесь был карнавал: Венеция в эпоху пандемии
Венецианский карнавал впервые проходит в режиме онлайн
Число праздничных дней сократили вдвое
Главные события отменили из-за сложной эпидемической обстановки
Нет в этом году знаменитого "полета ангела", когда со 100-метровой колокольни спускается в толпу самая красивая участница "Парада Марий"
Нет в этом году знаменитого "полета ангела", когда со 100-метровой колокольни спускается в толпу самая красивая участница "Парада Марий"
Да и толпы никакой нет, в этом году не до шумных торжеств и шествий
Праздник проходит в виде мультимедийных мероприятий
В соцсетях организовали тематические "виртуальные комнаты" для детей, подростков и пожилых людей
В соцсетях организовали тематические "виртуальные комнаты" для детей, подростков и пожилых людей
Человек в карнавальном костюме на площади Святого Марка
Для маленьких участников придумали перформансы и интерактивные рассказы, для подростков — челленджи и встречи с инфлюенсерами
Для маленьких участников придумали перформансы и интерактивные рассказы, для подростков — челленджи и встречи с инфлюенсерами
Для пенсионеров предусмотрены конкурс на самую красивую маску и интервью.
Для пенсионеров предусмотрены конкурс на самую красивую маску и интервью.
Владелец магазина масок в Венеции.
Праздничные мероприятия транслируют по городскому телевидению и через аккаунты в соцсетях.
Праздничные мероприятия транслируют по городскому телевидению и через аккаунты в соцсетях.
Люди в карнавальных масках и костюмах во время Венецианского карнавала
Карнавал по традиции завершится в Жирный вторник, 16 февраля