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Здесь был карнавал: Венеция в эпоху пандемии
Здесь был карнавал: Венеция в эпоху пандемии
На площади Сан-Марко не встретишь нарядных толп, туристы не прогуливаются по живописным каналам на гондолах, лишь редкие люди в ярких костюмах напоминают о том, РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:50
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венецианский карнавал
венеция
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На площади Сан-Марко не встретишь нарядных толп, туристы не прогуливаются по живописным каналам на гондолах, лишь редкие люди в ярких костюмах напоминают о том, что в Венеции стартовал традиционный карнавал. Странный праздник — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
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венецианский карнавал, венеция, фото, фото

Здесь был карнавал: Венеция в эпоху пандемии

16:50 08.02.2021 (обновлено: 20:56 08.02.2021)
 
Читать ria.ru в
На площади Сан-Марко не встретишь нарядных толп, туристы не прогуливаются по живописным каналам на гондолах, лишь редкие люди в ярких костюмах напоминают о том, что в Венеции стартовал традиционный карнавал. Странный праздник — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Manuel Silvestri

Венецианский карнавал впервые проходит в режиме онлайн

Люди в карнавальных масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Венеции, Италия
1 из 14

Венецианский карнавал впервые проходит в режиме онлайн

© REUTERS / Manuel Silvestri
© AFP 2021 / Marco Bertorello

Число праздничных дней сократили вдвое

Люди в карнавальных масках и костюмах на площади Святого Марка в Венеции
2 из 14

Число праздничных дней сократили вдвое

© AFP 2021 / Marco Bertorello
© AFP 2021 / Marco Bertorello

Главные события отменили из-за сложной эпидемической обстановки

Гранд-канал в Венеции, Италия
3 из 14

Главные события отменили из-за сложной эпидемической обстановки

© AFP 2021 / Marco Bertorello
© REUTERS / Manuel Silvestri

Нет в этом году знаменитого "полета ангела", когда со 100-метровой колокольни спускается в толпу самая красивая участница "Парада Марий"

Люди в карнавальных масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Венеции, Италия
4 из 14

Нет в этом году знаменитого "полета ангела", когда со 100-метровой колокольни спускается в толпу самая красивая участница "Парада Марий"

© REUTERS / Manuel Silvestri
© AFP 2021 / Marco Bertorello

Да и толпы никакой нет, в этом году не до шумных торжеств и шествий

Люди в карнавальных масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Венеции, Италия
5 из 14

Да и толпы никакой нет, в этом году не до шумных торжеств и шествий

© AFP 2021 / Marco Bertorello
© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

Праздник проходит в виде мультимедийных мероприятий

Актер, певец Маурицио Агости готовится к съемке Венецианского онлайн карнавала в Казино Венеции
6 из 14

Праздник проходит в виде мультимедийных мероприятий

© РИА Новости / Лука Занон
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© РИА Новости / Лука Занон / Перейти в фотобанк

В соцсетях организовали тематические "виртуальные комнаты" для детей, подростков и пожилых людей

Участники Венецианского онлайн карнавала перед началом съемок в Казино Венеции
7 из 14

В соцсетях организовали тематические "виртуальные комнаты" для детей, подростков и пожилых людей

© РИА Новости / Лука Занон
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© AFP 2021 / Marco Bertorello

Человек в карнавальном костюме на площади Святого Марка

Человек в карнавальном костюме на площади Святого Марка в Венеции
8 из 14

Человек в карнавальном костюме на площади Святого Марка

© AFP 2021 / Marco Bertorello
© REUTERS / Manuel Silvestri

Для маленьких участников придумали перформансы и интерактивные рассказы, для подростков — челленджи и встречи с инфлюенсерами

Мальчик в карнавальном костюме во время ежегодного Венецианского карнавала, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Венеции, Италия
9 из 14

Для маленьких участников придумали перформансы и интерактивные рассказы, для подростков — челленджи и встречи с инфлюенсерами

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

Для пенсионеров предусмотрены конкурс на самую красивую маску и интервью.

Туристы в красочных галстуках на мосту Риальто, во время ежегодного венецианского карнавала, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Венеции, Италия
10 из 14

Для пенсионеров предусмотрены конкурс на самую красивую маску и интервью.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

Владелец магазина масок в Венеции.

Владелец магазина масок в карнавальном костюме во время ежегодного Венецианского карнавала, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Венеции, Италия
11 из 14

Владелец магазина масок в Венеции.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© AFP 2021 / Marco Bertorello

Праздничные мероприятия транслируют по городскому телевидению и через аккаунты в соцсетях.

Люди в карнавальных масках и костюмах на площади Святого Марка в Венеции
12 из 14

Праздничные мероприятия транслируют по городскому телевидению и через аккаунты в соцсетях.

© AFP 2021 / Marco Bertorello
© REUTERS / Manuel Silvestri

Люди в карнавальных масках и костюмах во время Венецианского карнавала

Люди в карнавальных масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Венеции, Италия
13 из 14

Люди в карнавальных масках и костюмах во время Венецианского карнавала

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Manuel Silvestri

Карнавал по традиции завершится в Жирный вторник, 16 февраля

Люди в карнавальных масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Венеции, Италия
14 из 14

Карнавал по традиции завершится в Жирный вторник, 16 февраля

© REUTERS / Manuel Silvestri
 
Венецианский карнавалВенецияФото
 
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