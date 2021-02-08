https://ria.ru/20210208/venetsiya-1596486485.html

Здесь был карнавал: Венеция в эпоху пандемии

Здесь был карнавал: Венеция в эпоху пандемии

На площади Сан-Марко не встретишь нарядных толп, туристы не прогуливаются по живописным каналам на гондолах, лишь редкие люди в ярких костюмах напоминают о том, РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:50

2021-02-08T16:50

2021-02-08T20:56

венецианский карнавал

венеция

фото

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На площади Сан-Марко не встретишь нарядных толп, туристы не прогуливаются по живописным каналам на гондолах, лишь редкие люди в ярких костюмах напоминают о том, что в Венеции стартовал традиционный карнавал. Странный праздник — в фотоленте Ria.ru.

венеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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