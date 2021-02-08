Киев ведет переговоры с рядом стран по передаче Украине избытков вакцин
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Украина ведет переговоры с разными странами, в том числе с Польшей, которые будут отдавать ей избытки вакцин от коронавируса, заявил президент страны Владимир Зеленский в понедельник.
Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставки 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля 2021 года.
"У нас сейчас есть прямые переговоры со странами, которые будут отдавать нам свои избытки (вакцины – Прим. ред.)", - заявил Зеленский в ходе форума на тему коронавируса.
В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".