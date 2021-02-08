https://ria.ru/20210208/vaktsiny-1596489970.html

Киев ведет переговоры с рядом стран по передаче Украине избытков вакцин

Киев ведет переговоры с рядом стран по передаче Украине избытков вакцин

Украина ведет переговоры с разными странами, в том числе с Польшей, которые будут отдавать ей избытки вакцин от коронавируса, заявил президент страны Владимир... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:44

2021-02-08T12:44

2021-02-08T12:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

владимир зеленский

польша

украина

в мире

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Украина ведет переговоры с разными странами, в том числе с Польшей, которые будут отдавать ей избытки вакцин от коронавируса, заявил президент страны Владимир Зеленский в понедельник.Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставки 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля 2021 года.В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".

польша

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, максим степанов, владимир зеленский, польша, украина, в мире