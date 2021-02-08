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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596573394.html
Беглов рассказал о пунктах вакцинации в Петербурге
Беглов рассказал о пунктах вакцинации в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Интерес к вакцинации от коронавируса в Петербурге растет, в самое ближайшее время количество прививочных пунктов увеличится... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:43
2021-02-08T18:43
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Интерес к вакцинации от коронавируса в Петербурге растет, в самое ближайшее время количество прививочных пунктов увеличится до 120, сообщил губернатор города Александр Беглов."Интерес к вакцинации в нашем городе растет. Мы продолжаем открывать новые прививочные пункты. В самое ближайшее время увеличим их количество до 120", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Он отметил, что в конце прошлой недели в Петербург поступила первая крупная партия вакцины "Спутник V". Всего с середины декабря город получил более 213 тысяч доз."Каждые 10 дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе к процессу начнут привлекать частные медицинские компании. В ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию в одном из торговых центров. Все прививки независимо от места вакцинации - бесплатны", - сказал Беглов.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов рассказал о пунктах вакцинации в Петербурге

18:43 08.02.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Интерес к вакцинации от коронавируса в Петербурге растет, в самое ближайшее время количество прививочных пунктов увеличится до 120, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Интерес к вакцинации в нашем городе растет. Мы продолжаем открывать новые прививочные пункты. В самое ближайшее время увеличим их количество до 120", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
Он отметил, что в конце прошлой недели в Петербург поступила первая крупная партия вакцины "Спутник V". Всего с середины декабря город получил более 213 тысяч доз.
"Каждые 10 дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе к процессу начнут привлекать частные медицинские компании. В ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию в одном из торговых центров. Все прививки независимо от места вакцинации - бесплатны", - сказал Беглов.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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