https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596573394.html

Беглов рассказал о пунктах вакцинации в Петербурге

Беглов рассказал о пунктах вакцинации в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Интерес к вакцинации от коронавируса в Петербурге растет, в самое ближайшее время количество прививочных пунктов увеличится... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:43

2021-02-08T18:43

2021-02-08T18:43

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Интерес к вакцинации от коронавируса в Петербурге растет, в самое ближайшее время количество прививочных пунктов увеличится до 120, сообщил губернатор города Александр Беглов."Интерес к вакцинации в нашем городе растет. Мы продолжаем открывать новые прививочные пункты. В самое ближайшее время увеличим их количество до 120", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Он отметил, что в конце прошлой недели в Петербург поступила первая крупная партия вакцины "Спутник V". Всего с середины декабря город получил более 213 тысяч доз."Каждые 10 дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе к процессу начнут привлекать частные медицинские компании. В ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию в одном из торговых центров. Все прививки независимо от места вакцинации - бесплатны", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596541441.html

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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество