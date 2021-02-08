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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596533319.html
AstraZeneca срочно адаптирует вакцину к "южноафриканскому" штамму
AstraZeneca срочно адаптирует вакцину к "южноафриканскому" штамму
AstraZeneca срочно адаптирует свою вакцину к "южноафриканскому" штамму COVID-19, рассчитывает завершить процесс к осени, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:57
2021-02-08T15:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
юар
в мире
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ЛОНДОН, 8 фев – РИА Новости, Мария Табак. AstraZeneca срочно адаптирует свою вакцину к "южноафриканскому" штамму COVID-19, рассчитывает завершить процесс к осени, говорится в сообщении компании.На фоне сомнений в эффективности вакцины AstraZeneca против "южноафриканского" штамма власти ЮАР приостановили использование этой вакцины. В Великобритании, где на данный момент выявлены 147 случаев заражения "южноафриканским" штаммом, вакцинация продолжается.В понедельник ученые-разработчики вакцины из Оксфордского университета сообщили, что на данный момент вакцина AstraZeneca лишь на 22% эффективна против южноафриканского варианта в его мягкой форме.Исследование проводилось в Южной Африке, в нем приняли участие примерно 2 тысячи волонтеров, чей средний возраст составлял 31 год.В Великобритании вакцинация препаратом AstraZeneca продолжается. Представители правительства призывают не отказываться от вакцины, поскольку она эффективно борется и со стандартной формой коронавируса, и с так называемым "британским" штаммом. В то же время власти страны не исключают, что уже привившимся вакциной придется осенью сделать третью прививку-"усилитель", действующую против "южноафриканского" штамма.
https://ria.ru/20210128/shtamm-1595029787.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, юар, в мире

AstraZeneca срочно адаптирует вакцину к "южноафриканскому" штамму

15:57 08.02.2021
 
© REUTERS / Thomas Samson/PoolМинистр здравоохранения Франции Оливье Веран получает прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca-Oxford
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран получает прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca-Oxford - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© REUTERS / Thomas Samson/Pool
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ЛОНДОН, 8 фев – РИА Новости, Мария Табак. AstraZeneca срочно адаптирует свою вакцину к "южноафриканскому" штамму COVID-19, рассчитывает завершить процесс к осени, говорится в сообщении компании.
На фоне сомнений в эффективности вакцины AstraZeneca против "южноафриканского" штамма власти ЮАР приостановили использование этой вакцины. В Великобритании, где на данный момент выявлены 147 случаев заражения "южноафриканским" штаммом, вакцинация продолжается.
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"Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптировать вакцину против этого варианта и быстро проведет клинические испытания с тем, чтобы она при необходимости была готова к поставкам осенью", - говорится в заявлении AstraZeneca.
В понедельник ученые-разработчики вакцины из Оксфордского университета сообщили, что на данный момент вакцина AstraZeneca лишь на 22% эффективна против южноафриканского варианта в его мягкой форме.
"Предварительные данные свидетельствуют, что две дозы прививки обеспечивают минимальную защиту от мягкого и среднего течения заболевания, возникшего в результате заражения вариантом коронавируса B.1.351, впервые выявленным в Южной Африке. Эффективность против тяжелого течения болезни, возникшей в результате заражения этим штаммом, не изучалась", - говорится в сообщении Оксфордского университета.
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Исследование проводилось в Южной Африке, в нем приняли участие примерно 2 тысячи волонтеров, чей средний возраст составлял 31 год.
В Великобритании вакцинация препаратом AstraZeneca продолжается. Представители правительства призывают не отказываться от вакцины, поскольку она эффективно борется и со стандартной формой коронавируса, и с так называемым "британским" штаммом. В то же время власти страны не исключают, что уже привившимся вакциной придется осенью сделать третью прививку-"усилитель", действующую против "южноафриканского" штамма.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетВеликобританияЮАРВ мире
 
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