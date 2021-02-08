https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596533319.html

AstraZeneca срочно адаптирует вакцину к "южноафриканскому" штамму

AstraZeneca срочно адаптирует вакцину к "южноафриканскому" штамму

AstraZeneca срочно адаптирует свою вакцину к "южноафриканскому" штамму COVID-19, рассчитывает завершить процесс к осени, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:57

2021-02-08T15:57

2021-02-08T15:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

юар

в мире

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ЛОНДОН, 8 фев – РИА Новости, Мария Табак. AstraZeneca срочно адаптирует свою вакцину к "южноафриканскому" штамму COVID-19, рассчитывает завершить процесс к осени, говорится в сообщении компании.На фоне сомнений в эффективности вакцины AstraZeneca против "южноафриканского" штамма власти ЮАР приостановили использование этой вакцины. В Великобритании, где на данный момент выявлены 147 случаев заражения "южноафриканским" штаммом, вакцинация продолжается.В понедельник ученые-разработчики вакцины из Оксфордского университета сообщили, что на данный момент вакцина AstraZeneca лишь на 22% эффективна против южноафриканского варианта в его мягкой форме.Исследование проводилось в Южной Африке, в нем приняли участие примерно 2 тысячи волонтеров, чей средний возраст составлял 31 год.В Великобритании вакцинация препаратом AstraZeneca продолжается. Представители правительства призывают не отказываться от вакцины, поскольку она эффективно борется и со стандартной формой коронавируса, и с так называемым "британским" штаммом. В то же время власти страны не исключают, что уже привившимся вакциной придется осенью сделать третью прививку-"усилитель", действующую против "южноафриканского" штамма.

https://ria.ru/20210128/shtamm-1595029787.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/shtamm-1595963658.html

великобритания

юар

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коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, юар, в мире