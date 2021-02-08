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Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины "Спутник V"
Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины "Спутник V"
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:21
2021-02-08T15:21
2021-02-08T16:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Зеленский заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя. Он также сообщил, что в этом месяце Киев получит 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax.На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания. Помимо России, применение "Спутника V" одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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коронавирус covid-19, россия, мария захарова, astrazeneca , владимир зеленский, боливия, армения, в мире