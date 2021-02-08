https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596525145.html

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины "Спутник V"

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины "Спутник V"

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:21

2021-02-08T15:21

2021-02-08T16:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

мария захарова

astrazeneca

владимир зеленский

боливия

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596527361_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_03280a8016fd52d4422c843113ed01ea.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Зеленский заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя. Он также сообщил, что в этом месяце Киев получит 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax.На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания. Помимо России, применение "Спутника V" одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

россия

боливия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, мария захарова, astrazeneca , владимир зеленский, боливия, армения, в мире