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Распространение коронавируса
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Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве "Спутника V"
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве "Спутника V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:23
2021-02-08T11:35
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
россия
алексей ерхов
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.Как ранее сообщили РИА Новости в РФПИ, фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Как заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран, в Турции намерены наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта."РФПИ имеет определенные договорённости с турецкими партнёрами. Правда, здесь надо понимать, что в каждой стране - и Турция не исключение - существует собственное законодательство, регулирующее порядок официальной регистрации импорта и использования медицинских препаратов, тем более изготовленных за рубежом. А в нашем случае это важно ещё и потому, что прорабатывается возможность совместного производства вакцины "Спутник V" в Турции. Так что соответствующая работа ведется, переговоры продолжаются, следите за новостями", - сказал собеседник агентства.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.Читайте полный текст интервью Алексея Ерхова &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, алексей ерхов, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, боливия, армения, общество

Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве "Спутника V"

10:23 08.02.2021 (обновлено: 11:35 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Как ранее сообщили РИА Новости в РФПИ, фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Как заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран, в Турции намерены наладить производство вакцины "Спутник V" от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"РФПИ имеет определенные договорённости с турецкими партнёрами. Правда, здесь надо понимать, что в каждой стране - и Турция не исключение - существует собственное законодательство, регулирующее порядок официальной регистрации импорта и использования медицинских препаратов, тем более изготовленных за рубежом. А в нашем случае это важно ещё и потому, что прорабатывается возможность совместного производства вакцины "Спутник V" в Турции. Так что соответствующая работа ведется, переговоры продолжаются, следите за новостями", - сказал собеседник агентства.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.
Читайте полный текст интервью Алексея Ерхова >>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссияАлексей ЕрховРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоБоливияАрменияОбщество
 
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