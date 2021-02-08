https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596444149.html

Чехия надеется, что российскую вакцину зарегистрируют в ЕС

Чехия надеется, что российскую вакцину зарегистрируют в ЕС

Чехия надеется, что российская вакцина "Спутник V" получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), после чего ее можно будет использовать... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T06:33

2021-02-08T06:33

2021-02-08T06:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

чехия

в мире

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ПРАГА, 8 фев – РИА Новости. Чехия надеется, что российская вакцина "Спутник V" получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), после чего ее можно будет использовать в республике, не рискуя здоровьем граждан, заявил вечером в воскресенье премьер Андрей Бабиш в традиционном обращении в Facebook."Немало людей обращается ко мне с идеей о закупках российской вакцины "Спутник V", поскольку, как известно, поставки других вакцин к нам идут в ограниченном количестве. В пятницу мы специально посетили Венгрию, чтобы получить там информацию об использовании "Спутника V". Конечно, мы надеемся, что российская вакцина получит одобрение ЕМА, после чего ее можно будет использовать в республике, не рискуя здоровьем граждан", - сказал Бабиш.По словам премьера, имеющиеся данные о вакцине "Спутник V" свидетельствуют, что этот препарат безопасный, показывает хорошие результаты. Но появится ли он на общеевропейском рынке, точно неизвестно, это зависит от производственных мощностей в РФ.Бабиш также заявил, что пока не ясно, будет ли самостоятельно заниматься регистрацией российской вакцины чешский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) в том случае, если производители "Спутника V" не будут обращаться за общеевропейским сертификатом в ЕМА.В то же время, местные СМИ сообщили в субботу о том, что эксперты чешского минздрава уже работают над поиском такого варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в Чехии обошлось бы без сертификации как в ЕМА, так и в ГИКЛ. Если бы ГИКЛ выступил в данном вопросе против, разрешение на применение "Спутника V" мог бы дать минздрав. Для этого мог бы быть реализован параграф 8 закона о лекарствах, который разрешает использование вакцины в Чехии с тем, что ответственность за это берет на себя государство.Вакцинация против COVID-19 в Чехии проходит с 27 декабря, первым публично сделал прививку сам Бабиш. По словам премьера, по данным на воскресенье прививки получили 346 439 человек, в том числе 91 059 - вторично. При этом минздрав вынужден был существенно скорректировать график вакцинации из-за проблем с поставками вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, чехия, в мире