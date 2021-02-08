https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596435186.html

Минздрав включил "ЭпиВакКорону" в рекомендации по профилактике COVID-19

Минздрав включил "ЭпиВакКорону" в рекомендации по профилактике COVID-19

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", а также сухой вариант вакцины "Спутник V" вошли в новую версию рекомендаций Минздрава России по профилактике,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:16

2021-02-08T00:16

2021-02-08T00:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", а также сухой вариант вакцины "Спутник V" вошли в новую версию рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, рекомендации опубликованы на сайте Минздрава РФ.При подготовке к вакцинации против COVID-19 сдавать тест на антитела к вирусу не обязательно, однако тем, у кого есть положительный результат этого теста, прививку не делают, уточняется в документе.Тест ПЦР перед вакцинацией проводится только при наличии контакта с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней, а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней, отмечается в рекомендациях.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество