https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596435186.html
Минздрав включил "ЭпиВакКорону" в рекомендации по профилактике COVID-19
Минздрав включил "ЭпиВакКорону" в рекомендации по профилактике COVID-19
Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", а также сухой вариант вакцины "Спутник V" вошли в новую версию рекомендаций Минздрава России по профилактике,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:16
2021-02-08T00:16
2021-02-08T00:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", а также сухой вариант вакцины "Спутник V" вошли в новую версию рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, рекомендации опубликованы на сайте Минздрава РФ.При подготовке к вакцинации против COVID-19 сдавать тест на антитела к вирусу не обязательно, однако тем, у кого есть положительный результат этого теста, прививку не делают, уточняется в документе.Тест ПЦР перед вакцинацией проводится только при наличии контакта с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней, а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней, отмечается в рекомендациях.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Вакцина от коронавируса
"ЭпиВакКорона", а также сухой вариант вакцины "Спутник V
" вошли в новую версию рекомендаций Минздрава России
по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, рекомендации опубликованы на сайте Минздрава РФ.
"В Российской Федерации для специфической профилактики COVID-19 у взрослых лиц зарегистрированы следующие вакцины: комбинированная векторная вакцина ("Гам-КОВИД-Вак"), дата регистрации 11.08.2020 г.; комбинированная векторная вакцина ("Гам-КОВИД-Вак-Лио"), дата регистрации 25.08.2020 г., вакцина на основе пептидных антигенов ("ЭпиВакКорона"), дата регистрации 13.10.2020 г.", - говорится в рекомендациях.
При подготовке к вакцинации против COVID-19 сдавать тест на антитела к вирусу не обязательно, однако тем, у кого есть положительный результат этого теста, прививку не делают, уточняется в документе.
Тест ПЦР перед вакцинацией проводится только при наличии контакта с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней, а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней, отмечается в рекомендациях.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора
- "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.