https://ria.ru/20210208/ukraina-1596598732.html

Замглавы офиса Зеленского обвинил Россию в попытках "давить на Украину"

Замглавы офиса Зеленского обвинил Россию в попытках "давить на Украину"

Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что связывает обострение ситуации в Донбассе с попытками РФ давить на Украину в переговорном... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T23:56

2021-02-08T23:56

2021-02-08T23:56

россия

арсен аваков

верховная рада украины

москва

киев

в мире

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что связывает обострение ситуации в Донбассе с попытками РФ давить на Украину в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта.Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

россия

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киев

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россия, арсен аваков, верховная рада украины, москва, киев, в мире