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Замглавы офиса Зеленского обвинил Россию в попытках "давить на Украину"
Замглавы офиса Зеленского обвинил Россию в попытках "давить на Украину"
Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что связывает обострение ситуации в Донбассе с попытками РФ давить на Украину в переговорном... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T23:56
2021-02-08T23:56
россия
арсен аваков
верховная рада украины
москва
киев
в мире
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что связывает обострение ситуации в Донбассе с попытками РФ давить на Украину в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта.Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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россия, арсен аваков, верховная рада украины, москва, киев, в мире

Замглавы офиса Зеленского обвинил Россию в попытках "давить на Украину"

23:56 08.02.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что связывает обострение ситуации в Донбассе с попытками РФ давить на Украину в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".
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"На фронте зафиксировано увеличение количества нарушений Россией обязательств по прекращению огня по сравнению с самыми спокойными периодами во второй половине 2020 года. Хотя ситуация в целом не достигает уровня эскалации, который был до достижения договоренности о прекращении огня с 27 июля 2020 года, на отдельных участках фронта ситуация остается крайне тревожной… Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе", - заявил Машовец в комментарии агентству "Укринформ".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
РоссияАрсен АваковВерховная Рада УкраиныМоскваКиевВ мире
 
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