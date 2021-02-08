https://ria.ru/20210208/ukraina-1596390914.html

На Украине создают спецслужбу по спасению экономики

На Украине создают спецслужбу по спасению экономики

На днях украинские парламентарии приняли важный для экономики страны закон — "О Бюро экономической безопасности Украины". Этот орган должен прийти на смену... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:00

2021-02-08T08:00

2021-02-08T12:24

авторы

экономика

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

служба безопасности украины

виктор янукович

украина

мнение - авторы

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На днях украинские парламентарии приняли важный для экономики страны закон — "О Бюро экономической безопасности Украины". Этот орган должен прийти на смену налоговой милиции, которая именно с таким названием на пять с половиной лет пережила милицию обыкновенную, переименованную в Национальную полицию. Кроме того, закон затронет функции как раз полиции и Службы безопасности Украины (СБУ).Закон толкали под соусом необходимости повышения эффективности борьбы с экономическими преступлениями, устранения дублирования функций и создания единого органа, ответственного за эту борьбу. Налогоплательщикам же было обещано снижение давления.По факту принятия закона, конечно, сложно сказать, что будет с эффективностью работы нового органа. На первый взгляд, может показаться, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) менее эффективным быть просто не сможет, ведь результаты работы налоговой милиции и впрямь поражают. По данным украинской прокуратуры, в 2019 году было зарегистрировано 1287 уголовных производств за уклонение от уплаты налогов. Из них 259 было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. До рассмотрения судом дошли 18. По восьми вынесены оправдательные заключения, по десяти — обвинительные, из которых три — на основе соглашений о частичном признании вины. Впрочем, недавно созданные по указанию коллективного Запада так называемые антикоррупционные органы (Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и иже с ними) наглядно продемонстрировали, что результаты работы налоговой милиции можно превзойти, — их деятельность вообще не имеет результатов.Но вот насчет устранения дублирования функций и особенно насчет снижения давления на налогоплательщиков имеются большие сомнения. И даже опасения, что создаваемый монстр, наделенный очень серьезными полномочиями, только усложнит условия ведения бизнеса. Хотя куда уж хуже, когда в стране практически отсутствует судебная система, процветает рейдерство, в том числе с использованием вооруженных группировок, покрываемых силовыми органами, а сами силовые органы в лучшем случае бездействуют, но чаще непосредственно участвуют в доении оставшегося в стране бизнеса.Борьбой с экономическими преступлениями на Украине наряду с налоговой милицией занимается еще и СБУ, а до недавних пор занималась и полиция. Все — совместно с прокуратурой. А в определенных законом случаях — еще и с НАБУ и САП.Постоянные хороводы из многочисленных силовиков, конечно, осложняют жизнь бизнесу. Особенно среднему. При этом как раз налоговая милиция из-за урезанных в последние годы полномочий является наименьшим злом.Приведенные выше цифры касаются только статей, связанных с уклонением от уплаты налогов, но аналогичны они и по уголовным производствам, связанным с другими экономическими преступлениями. И это является явным свидетельством не только неэффективности работы борцов с экономическими преступлениями, но и демонстрирует, что их деятельность сводится к задаче "шить" дела и кошмарить бизнес вне зависимости от наличия или отсутствия состава преступления. Причем, судя по благосостоянию этих самых борцов и престижности работы в подразделениях, занимающихся вопросами экономики, как раз это у них получается делать вполне эффективно.Необходимость реформирования структур борьбы с экономическими преступлениями стала очевидна давно. С идеей создания единого органа в этой сфере носились еще со времен президентства Януковича. После Майдана тему его создания регулярно закладывали в обязательства перед западными структурами. Но поскольку Запад проблемы "индейцев" волнуют мало, то на невыполнение этого пункта там регулярно закрывали глаза.Принятый закон предусматривает создание структуры с четырьмя тысячами сотрудников — примерно сопоставимо с нынешним штатом налоговой милиции."Кормить" работников БЭБ предлагается на уровне работников НАБУ и САП. Оклады для сотрудников с погонами привязаны к прожиточному минимуму и стартуют в нынешнем году с 63 тысяч гривен (зарплата за счет надбавок и премий легко может быть вдвое большей). Для штатских почему-то определены в трехкратном размере относительно аналогичных должностных позиций в других государственных органах.В новом органе будет явное преобладание силовой составляющей. Причем для его сотрудников предусмотрены такие чисто полицейские права, как: право на проведение поверхностного осмотра лица (по сути — обыска), право на проверку документов и проведение опроса, право на ограничение места пребывания лица (то есть на недопуск к рабочему или любому иному месту), право на остановку и досмотр транспортного средства, право на проникновение в жилье и иное владение физического лица, право на применение мер физического воздействия, специальных средств и оружия. И при этом для Бюро предусмотрены права доступа едва ли не к любым информационно-справочным системам, реестрам, базам данных и т. п.В законе очень подробно описана процедура назначения и увольнения руководителя БЭБ. Хотя авторам можно было графоманией не увлекаться. По сути, определено, что и назначение и увольнение руководителя будет отдано на откуп кабинету министров, а определенный в пять лет срок полномочий является чисто номинальным — правительство может уволить руководителя в любой момент, признав работу неудовлетворительной. Единственное, что бросается в глаза, — это недопуск иностранцев даже к конкурсному отбору претендентов. Обжегшись на назначениях руководителей НАБУ и САП, тут решили дуть на воду.А вот основы и порядок деятельности БЭБ в вопросе препятствования экономическим преступлениям описаны лишь рамочно, что оставляет возможности для полета фантазии его работников. Более того, деятельность ликвидируемой налоговой милиции была хотя бы обставлена флажками из различных ограничений. Правда, налоговые милиционеры зачастую на эти ограничения плевали. Но в этой связи был какой-то шанс решить спор в свою пользу в суде. У БЭБ же вообще никаких подобных ограничений не будет. Как и ответственности — ни коллегиальной, ни персональной.При этом нечеткие формулировки в уголовном законодательстве, которые и позволяют силовикам кошмарить бизнес, никто менять не стал. Основа большинства уголовных дел на Украине, связанных с уклонением от уплаты налогов, — это существование неких "неустановленных лиц", которые организовали некое умышленное уклонение от уплаты налогов, но которых установить не представляется возможным. Это позволяет, с одной стороны, избежать доказательства умысла в действиях, без чего такого преступления быть не может, а с другой — кошмарить бизнес до бесконечности, пока он не согласится откупиться.Все это само по себе предвещает еще более веселые времена для местного бизнеса.Ну и с обещанной ликвидацией дублирования функций тоже все не так здорово. Экономические подразделения МВД ликвидировали несколько ранее. Но это не мешает структурам МВД, кроме банального участия в рейдерских захватах, иметь свое, например, в части использования возможностей разрешительной системы.С СБУ, экономические подразделения которой должны быть ликвидированы теперь, ситуация еще проще. В службе уже сейчас поняли, что кошмарить бизнес проще не чисто экономическими уголовными статьями, а статьями о финансировании терроризма, государственной измене и т. д. Возможности их применения так расширили, а санкции за них настолько серьезны, что чисто экономические статьи стали просто неинтересны.То есть по итогу ни о каком снижении давления со стороны МВД и СБУ речи идти не будет, а вот возможности БЭБ в вопросе давления на бизнес будут куда шире, чем у ликвидируемой налоговой милиции. Вне поля зрения украинских силовиков сегодня остаются только транснациональные компании. Так их и создаваемое бюро трогать тоже не рискнет.

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https://ria.ru/20210206/defitsit-1596268096.html

https://ria.ru/20210127/ukraina-1594844236.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

украина

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

авторы, экономика, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, виктор янукович, украина, мнение - авторы