https://ria.ru/20210208/ukaz-1596540335.html
Путин поручил подготовить указ об управлении научно-технической политикой
Путин поручил подготовить указ об управлении научно-технической политикой
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и кабмину подготовить указ по изменению механизмов управления государственной научно-технической... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:27
2021-02-08T16:27
2021-02-08T16:33
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41e69e165ba6a08e1623816a3885603.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и кабмину подготовить указ по изменению механизмов управления государственной научно-технической политики.По его словам, необходимо создать такой коллектив, который будет готов к любым работам, и таким образом получится существенно укрепить механизм стратегических решений в сфере научно-технического развития."Также считаю необходимым создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при правительстве России... В ее состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не нижи заместителя руководителя, а также представители Совета безопасности. Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации и реализации решений в области научно-технической политики", - добавил Путин.В ходе прошедшего заседания его участники выдвигали предложения о повышении эффективности управления отечественным сектором исследований и разработок. По мнению главы Российской академии наук Александра Сергеева, целесообразно было бы создать надведомственный орган – государственную комиссию по науке и технологиям при правительстве, по аналогии с Военно-промышленной комиссией.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил создать межведомственный координационный орган управления научно-технологическим развитием страны, по крайней мере, по приоритетным направлениям. Новая комиссия по прикладным научным проектам смогла бы восстановить высокотехнологичные отрасли производства в России, в свою очередь заявил генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов.
https://ria.ru/20201225/nauka-1590929104.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_736ee6f906db2b2561835b65f88f9512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил своей администрации и кабмину подготовить указ по изменению механизмов управления государственной научно-технической политики.
"Прошу моих коллег из администрации вместе с правительством подготовить и представить на подпись указ, направленный на изменение механизмов управления государственной научно-технической политикой... Опираясь на ваши предложения, и сам предлагаю существенным образом изменить формат работы и принципы формирования совета по науке и образованию, включить в его состав членов правительства и Совета безопасности РФ", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
По его словам, необходимо создать такой коллектив, который будет готов к любым работам, и таким образом получится существенно укрепить механизм стратегических решений в сфере научно-технического развития.
"Также считаю необходимым создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при правительстве России... В ее состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не нижи заместителя руководителя, а также представители Совета безопасности. Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации и реализации решений в области научно-технической политики", - добавил Путин.
В ходе прошедшего заседания его участники выдвигали предложения о повышении эффективности управления отечественным сектором исследований и разработок. По мнению главы Российской академии наук Александра Сергеева, целесообразно было бы создать надведомственный орган – государственную комиссию по науке и технологиям при правительстве, по аналогии с Военно-промышленной комиссией.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил создать межведомственный координационный орган управления научно-технологическим развитием страны, по крайней мере, по приоритетным направлениям. Новая комиссия по прикладным научным проектам смогла бы восстановить высокотехнологичные отрасли производства в России, в свою очередь заявил генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов.