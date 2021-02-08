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Путин поручил подготовить указ об управлении научно-технической политикой
Путин поручил подготовить указ об управлении научно-технической политикой
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и кабмину подготовить указ по изменению механизмов управления государственной научно-технической... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:27
2021-02-08T16:33
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и кабмину подготовить указ по изменению механизмов управления государственной научно-технической политики.По его словам, необходимо создать такой коллектив, который будет готов к любым работам, и таким образом получится существенно укрепить механизм стратегических решений в сфере научно-технического развития."Также считаю необходимым создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при правительстве России... В ее состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не нижи заместителя руководителя, а также представители Совета безопасности. Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации и реализации решений в области научно-технической политики", - добавил Путин.В ходе прошедшего заседания его участники выдвигали предложения о повышении эффективности управления отечественным сектором исследований и разработок. По мнению главы Российской академии наук Александра Сергеева, целесообразно было бы создать надведомственный орган – государственную комиссию по науке и технологиям при правительстве, по аналогии с Военно-промышленной комиссией.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил создать межведомственный координационный орган управления научно-технологическим развитием страны, по крайней мере, по приоритетным направлениям. Новая комиссия по прикладным научным проектам смогла бы восстановить высокотехнологичные отрасли производства в России, в свою очередь заявил генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов.
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владимир путин, политика

Путин поручил подготовить указ об управлении научно-технической политикой

16:27 08.02.2021 (обновлено: 16:33 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и кабмину подготовить указ по изменению механизмов управления государственной научно-технической политики.
"Прошу моих коллег из администрации вместе с правительством подготовить и представить на подпись указ, направленный на изменение механизмов управления государственной научно-технической политикой... Опираясь на ваши предложения, и сам предлагаю существенным образом изменить формат работы и принципы формирования совета по науке и образованию, включить в его состав членов правительства и Совета безопасности РФ", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
По его словам, необходимо создать такой коллектив, который будет готов к любым работам, и таким образом получится существенно укрепить механизм стратегических решений в сфере научно-технического развития.
"Также считаю необходимым создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при правительстве России... В ее состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не нижи заместителя руководителя, а также представители Совета безопасности. Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации и реализации решений в области научно-технической политики", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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В ходе прошедшего заседания его участники выдвигали предложения о повышении эффективности управления отечественным сектором исследований и разработок. По мнению главы Российской академии наук Александра Сергеева, целесообразно было бы создать надведомственный орган – государственную комиссию по науке и технологиям при правительстве, по аналогии с Военно-промышленной комиссией.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил создать межведомственный координационный орган управления научно-технологическим развитием страны, по крайней мере, по приоритетным направлениям. Новая комиссия по прикладным научным проектам смогла бы восстановить высокотехнологичные отрасли производства в России, в свою очередь заявил генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов.
 
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