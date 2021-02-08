https://ria.ru/20210208/ukaz-1596540335.html

Путин поручил подготовить указ об управлении научно-технической политикой

Путин поручил подготовить указ об управлении научно-технической политикой

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и кабмину подготовить указ по изменению механизмов управления государственной научно-технической... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:27

2021-02-08T16:27

2021-02-08T16:33

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и кабмину подготовить указ по изменению механизмов управления государственной научно-технической политики.По его словам, необходимо создать такой коллектив, который будет готов к любым работам, и таким образом получится существенно укрепить механизм стратегических решений в сфере научно-технического развития."Также считаю необходимым создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при правительстве России... В ее состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не нижи заместителя руководителя, а также представители Совета безопасности. Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации и реализации решений в области научно-технической политики", - добавил Путин.В ходе прошедшего заседания его участники выдвигали предложения о повышении эффективности управления отечественным сектором исследований и разработок. По мнению главы Российской академии наук Александра Сергеева, целесообразно было бы создать надведомственный орган – государственную комиссию по науке и технологиям при правительстве, по аналогии с Военно-промышленной комиссией.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил создать межведомственный координационный орган управления научно-технологическим развитием страны, по крайней мере, по приоритетным направлениям. Новая комиссия по прикладным научным проектам смогла бы восстановить высокотехнологичные отрасли производства в России, в свою очередь заявил генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов.

https://ria.ru/20201225/nauka-1590929104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика