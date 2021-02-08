https://ria.ru/20210208/ugrozy-1596469615.html

В России "заминировали" 20 тысяч школ, сообщил источник

В России "заминировали" 20 тысяч школ, сообщил источник

Полицейские проверяют сообщения об "угрозе взрыва" в 20 тысячах школ по всей России, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:19

2021-02-08T11:19

2021-02-08T12:11

тверь

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Полицейские проверяют сообщения об "угрозе взрыва" в 20 тысячах школ по всей России, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, о видео, в котором угрожали взорвать школы, накануне вечером сообщила в столичную полицию мать четвероклассницы. Она рассказала, что девочка увидела ролик в социальной сети Likee, которую называют "TikTok для маленьких" (ее основная аудитория — младший и средний школьный возраст).Еще один источник рассказал РИА Новости, что женщину испугало видео: в нем смоделированный компьютером голос говорит, что взрывы 20 тысяч школ 8 февраля "предсказали ученые", демонстрируются кадры со взрывами и с людьми в балаклавах.Дочь женщины, по ее словам, учится в Твери, но домашний адрес она назвать отказалась.Из-за этого звонка московские полицейские выехали в несколько столичных школ. Бомб не нашли, учеников эвакуировать не стали, но на всякий случай побеседовали со школьной охраной об антитеррористической безопасности.Официальными комментариями московской полиции РИА Новости не располагает.На прошлой неделе из-за угрозы минирования пришлось проверять московские отделы полиции. Сообщение об этом появилось среди комментариев к программе "Соловьев Live": анонимный пользователь написал, что отделы полиции начнут взрываться, если силовики не прекратят задерживать людей на митингах. Никаких бомб не нашли.Волна "почтовых минирований" с конца 2019 года время от времени поднимается в разных российских городах — письма с угрозами веером рассылаются с зарубежных серверов. Не раз эвакуировались суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, проводились проверки в больницах. Угрозы не подтверждались ни разу, но привели к существенным финансовым потерям.

https://ria.ru/20201209/minirovanie-1588482381.html

https://realty.ria.ru/20200914/auchan-1577214444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, москва, происшествия