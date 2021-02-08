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Наука
https://ria.ru/20210208/ugroza-1596439167.html
Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии
Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии
Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T02:29
2021-02-08T11:22
наука
коронавирус covid-19
microsoft corporation
билл гейтс
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм."Одна из них — изменение климата", — сказал Гейтс, отвечая на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен.По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.Второй угрозой является биотерроризм, считает мультимиллиардер. "Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", — добавил Гейтс.Ранее основатель Microsoft заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19. "Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать", — сказал он.По мнению Гейтса, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата, при этом ответ на подобного рода угрозы должен быть глобальным.
https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594983128.html
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коронавирус covid-19, microsoft corporation, билл гейтс, в мире

Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии

02:29 08.02.2021 (обновлено: 11:22 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.
"Одна из них — изменение климата", — сказал Гейтс, отвечая на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен.
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По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.
Второй угрозой является биотерроризм, считает мультимиллиардер. "Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", — добавил Гейтс.
Ранее основатель Microsoft заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19. "Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать", — сказал он.
По мнению Гейтса, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата, при этом ответ на подобного рода угрозы должен быть глобальным.
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