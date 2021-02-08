https://ria.ru/20210208/ugroza-1596439167.html

Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии

Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T02:29

2021-02-08T02:29

2021-02-08T11:22

наука

коронавирус covid-19

microsoft corporation

билл гейтс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148825/88/1488258802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc61ae87b60794fd200143ee80a547f8.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм."Одна из них — изменение климата", — сказал Гейтс, отвечая на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен.По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.Второй угрозой является биотерроризм, считает мультимиллиардер. "Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", — добавил Гейтс.Ранее основатель Microsoft заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19. "Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать", — сказал он.По мнению Гейтса, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата, при этом ответ на подобного рода угрозы должен быть глобальным.

https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594983128.html

https://ria.ru/20210131/geyts-1595404796.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, microsoft corporation, билл гейтс, в мире