https://ria.ru/20210208/udar-1596539242.html

Японское СМИ рассказало о "мощном ударе Путина" по планам Токио

Японское СМИ рассказало о "мощном ударе Путина" по планам Токио

Военное усиление Москвы на Курильских островах и введенный в России запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают Токио отказаться от прежней... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:20

2021-02-08T16:20

2021-02-08T17:04

россия

т-72б3

с-300в4

курильские острова

владимир путин

япония

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Военное усиление Москвы на Курильских островах и введенный в России запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают Токио отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с Москвой, пишет Yahoo News Japan.Так, портал рассказал о размещении в октябре прошлого года на российских островах новейших танков Т-72Б3 и появлении на Итурупе зенитно-ракетных комплексов С-300В4. По мнению авторов публикации, твердая позиция российских политиков вкупе с уступчивостью японских властей привела к тому, что у Токио не осталось шансов на "уступки" Москвы по этому вопросу.Отсутствие мирного договора между Россией и Японией после Второй мировой войны долгие годы омрачает отношения двух стран. Токио претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними неоспорим. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Последующие переговоры никак не изменили ситуацию.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210207/tokio-1596373368.html

https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596441908.html

россия

курильские острова

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, т-72б3, с-300в4, курильские острова, владимир путин, япония, в мире