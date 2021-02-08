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Японское СМИ рассказало о "мощном ударе Путина" по планам Токио
Японское СМИ рассказало о "мощном ударе Путина" по планам Токио
Военное усиление Москвы на Курильских островах и введенный в России запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают Токио отказаться от прежней... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:20
2021-02-08T17:04
россия
т-72б3
с-300в4
курильские острова
владимир путин
япония
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Военное усиление Москвы на Курильских островах и введенный в России запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают Токио отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с Москвой, пишет Yahoo News Japan.Так, портал рассказал о размещении в октябре прошлого года на российских островах новейших танков Т-72Б3 и появлении на Итурупе зенитно-ракетных комплексов С-300В4. По мнению авторов публикации, твердая позиция российских политиков вкупе с уступчивостью японских властей привела к тому, что у Токио не осталось шансов на "уступки" Москвы по этому вопросу.Отсутствие мирного договора между Россией и Японией после Второй мировой войны долгие годы омрачает отношения двух стран. Токио претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними неоспорим. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Последующие переговоры никак не изменили ситуацию.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210207/tokio-1596373368.html
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россия
курильские острова
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россия, т-72б3, с-300в4, курильские острова, владимир путин, япония, в мире

Японское СМИ рассказало о "мощном ударе Путина" по планам Токио

16:20 08.02.2021 (обновлено: 17:04 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкСухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
Сухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Военное усиление Москвы на Курильских островах и введенный в России запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают Токио отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с Москвой, пишет Yahoo News Japan.

"Курс Путина <…> нанес мощный удар по территориальным переговорам", — считают японские журналисты.

Так, портал рассказал о размещении в октябре прошлого года на российских островах новейших танков Т-72Б3 и появлении на Итурупе зенитно-ракетных комплексов С-300В4. По мнению авторов публикации, твердая позиция российских политиков вкупе с уступчивостью японских властей привела к тому, что у Токио не осталось шансов на "уступки" Москвы по этому вопросу.
Отсутствие мирного договора между Россией и Японией после Второй мировой войны долгие годы омрачает отношения двух стран. Токио претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
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Москва настаивает на том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними неоспорим. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Последующие переговоры никак не изменили ситуацию.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияТ-72Б3С-300В4Курильские островаВладимир ПутинЯпонияВ мире
 
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