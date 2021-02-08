https://ria.ru/20210208/ubyl-1596552809.html

Естественная убыль населения в 2020 году составила 688 тысяч человек

Естественная убыль населения в 2020 году составила 688 тысяч человек

Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:18

2021-02-08T17:18

2021-02-08T17:26

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости/Прайм. Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата.Число умерших за январь-декабрь прошлого года составило 2,124 миллиона человек и выросло по сравнению с 2019 годом на 18% (в январе-декабре 2019 года число умерших составило 1,8 миллиона человек).Рождаемость за 12 месяцев 2020 года снизилась на 3,3% в годовом выражении. В январе-декабре 2020 года в России родилось почти 1,44 миллиона младенцев против 1,48 миллиона годом ранее.Естественная убыль населения в России в январе-декабре 2019 года составила 316 тысяч человек.

https://ria.ru/20210208/smertnost-1596545900.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество