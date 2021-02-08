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Естественная убыль населения в 2020 году составила 688 тысяч человек
Естественная убыль населения в 2020 году составила 688 тысяч человек
Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:18
2021-02-08T17:26
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости/Прайм. Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата.Число умерших за январь-декабрь прошлого года составило 2,124 миллиона человек и выросло по сравнению с 2019 годом на 18% (в январе-декабре 2019 года число умерших составило 1,8 миллиона человек).Рождаемость за 12 месяцев 2020 года снизилась на 3,3% в годовом выражении. В январе-декабре 2020 года в России родилось почти 1,44 миллиона младенцев против 1,48 миллиона годом ранее.Естественная убыль населения в России в январе-декабре 2019 года составила 316 тысяч человек.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Естественная убыль населения в 2020 году составила 688 тысяч человек

17:18 08.02.2021 (обновлено: 17:26 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновНикольская улица в Москве
Никольская улица в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости/Прайм. Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата.
Число умерших за январь-декабрь прошлого года составило 2,124 миллиона человек и выросло по сравнению с 2019 годом на 18% (в январе-декабре 2019 года число умерших составило 1,8 миллиона человек).
Рождаемость за 12 месяцев 2020 года снизилась на 3,3% в годовом выражении. В январе-декабре 2020 года в России родилось почти 1,44 миллиона младенцев против 1,48 миллиона годом ранее.
Естественная убыль населения в России в январе-декабре 2019 года составила 316 тысяч человек.
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