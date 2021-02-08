Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210208/turizm-1596563327.html
Власти Украины намерены развивать туризм в Чернобыле
Власти Украины намерены развивать туризм в Чернобыле
Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС подписали в понедельник ряд министерств на Украине, церемонию транслировали в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:02
2021-02-08T18:42
туризм
туризм
авария на чернобыльской аэс
чернобыльская аэс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/142238/59/1422385984_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_fa11a333321dcc8c4263872fdbfc0527.jpg
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС подписали в понедельник ряд министерств на Украине, церемонию транслировали в YouTube-канале агентства "Укринформ".По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, пандемия коронавируса уменьшила поток туристов в зону отчуждения, выразив надежду, что интерес к ее посещению возобновится в будущем."Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Которые будут нести не только туристическую составляющую, но и историческую и культурную компоненту", - сказал министр на брифинге после подписания меморандума.В свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в зону отчуждения."За 35 лет объекты в зоне отчуждения, к которым все приезжают, очевидно, требуют консервации. Именно поэтому мы думаем, что начало работы по внесению некоторых объектов в список наследия ЮНЕСКО позволит начать эту работу, и важно ее сделать не просто ярко, но и со смыслом", - сказал Ткаченко. По его словам, речь идет о недвижимом имуществе в зоне отчуждения, перечень объектов будет определен позже.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20210128/chernobyl-1594960792.html
https://ria.ru/20200204/1564258300.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/142238/59/1422385984_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_a8023029034369158d552f90607c44c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, авария на чернобыльской аэс, чернобыльская аэс, украина, в мире

Власти Украины намерены развивать туризм в Чернобыле

18:02 08.02.2021 (обновлено: 18:42 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкВ эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС подписали в понедельник ряд министерств на Украине, церемонию транслировали в YouTube-канале агентства "Укринформ".
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, пандемия коронавируса уменьшила поток туристов в зону отчуждения, выразив надежду, что интерес к ее посещению возобновится в будущем.
Кадр из фильма Чернобыль - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 15:08Культура
Вышел трейлер драмы "Чернобыль" Данилы Козловского
"Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Которые будут нести не только туристическую составляющую, но и историческую и культурную компоненту", - сказал министр на брифинге после подписания меморандума.
В свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в зону отчуждения.
"За 35 лет объекты в зоне отчуждения, к которым все приезжают, очевидно, требуют консервации. Именно поэтому мы думаем, что начало работы по внесению некоторых объектов в список наследия ЮНЕСКО позволит начать эту работу, и важно ее сделать не просто ярко, но и со смыслом", - сказал Ткаченко. По его словам, речь идет о недвижимом имуществе в зоне отчуждения, перечень объектов будет определен позже.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала Чернобыль - РИА Новости, 1920, 04.02.2020
4 февраля 2020, 20:59
Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала "Чернобыль"Город-призрак притягивает туристов со всего мира. Трудно поверить, что еще полвека назад здесь проживали около 14,5 тысяч человек.
 
ТуризмТуризмАвария на Чернобыльской АЭСЧернобыльская АЭСУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния