https://ria.ru/20210208/turizm-1596563327.html
Власти Украины намерены развивать туризм в Чернобыле
Власти Украины намерены развивать туризм в Чернобыле
Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС подписали в понедельник ряд министерств на Украине, церемонию транслировали в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:02
2021-02-08T18:02
2021-02-08T18:42
туризм
туризм
авария на чернобыльской аэс
чернобыльская аэс
украина
в мире
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС подписали в понедельник ряд министерств на Украине, церемонию транслировали в YouTube-канале агентства "Укринформ".По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, пандемия коронавируса уменьшила поток туристов в зону отчуждения, выразив надежду, что интерес к ее посещению возобновится в будущем."Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Которые будут нести не только туристическую составляющую, но и историческую и культурную компоненту", - сказал министр на брифинге после подписания меморандума.В свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в зону отчуждения."За 35 лет объекты в зоне отчуждения, к которым все приезжают, очевидно, требуют консервации. Именно поэтому мы думаем, что начало работы по внесению некоторых объектов в список наследия ЮНЕСКО позволит начать эту работу, и важно ее сделать не просто ярко, но и со смыслом", - сказал Ткаченко. По его словам, речь идет о недвижимом имуществе в зоне отчуждения, перечень объектов будет определен позже.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20210128/chernobyl-1594960792.html
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туризм, авария на чернобыльской аэс, чернобыльская аэс, украина, в мире
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости.
Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
подписали в понедельник ряд министерств на Украине
, церемонию транслировали в YouTube-канале агентства "Укринформ".
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, пандемия коронавируса уменьшила поток туристов в зону отчуждения, выразив надежду, что интерес к ее посещению возобновится в будущем.
"Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Которые будут нести не только туристическую составляющую, но и историческую и культурную компоненту", - сказал министр на брифинге после подписания меморандума.
В свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в зону отчуждения.
"За 35 лет объекты в зоне отчуждения, к которым все приезжают, очевидно, требуют консервации. Именно поэтому мы думаем, что начало работы по внесению некоторых объектов в список наследия ЮНЕСКО
позволит начать эту работу, и важно ее сделать не просто ярко, но и со смыслом", - сказал Ткаченко. По его словам, речь идет о недвижимом имуществе в зоне отчуждения, перечень объектов будет определен позже.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.